Как долго дороги Семея будут убивать сотни транзитных авто

Когда наладят дорожный сервис, куда уходит утильсбор и кто даст деньги на ремонт подвесного моста в Семее? Министр транспорта Марат Карабаев, посетивший Абайскую область с рабочим визитом, больше часа отвечал на вопросы семейчан о состоянии дорожно-транспортной инфраструктуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На встрече с министром прозвучало много актуальных вопросов для Абайской области. В начале встречи руководство региона признало, что дорожно-транспортная инфраструктура реально нуждается в модернизации и развитии. Перспективными сферами являются такие направления, как строительство автомагистралей, развитие городского пассажирского транспорта, реконструкция аэропортов, строительство отдельных участков железной дороги.

Из хороших новостей – в следующем году планируется достроить 15-километровый участок Калбатау – Майкапчагай республиканской трассы. Кроме того семейчан порадовало, что в министерстве помнят о необходимости строительства объездной дороги вокруг Семея. Город является транзитным центром между Китаем и Россией. Через город ежедневно проезжают от 200 до 500 автомобилей, часто гружённых под завязку. Это влияет на качество и без того неудовлетворительных городских и областных дорог.

По предварительным и очень примерным подсчётам, реализация проекта обводного пути начнётся в 2027 году со стоимостью в 120 млрд тенге. В первую очередь, аналогичные проекты планируется закончить в городах Туркестан, Рудный и Сарыагаш, и только потом приступить к Семею.

"В следующем году возобновим технико-экономическое обоснование. Думаю, в 2026 году примемся за проектно-сметную документацию, и к этому времени закончим другие основные проекты", – уточнил министр транспорта Марат Карабаев.

Среди транзитных авто – перегоняемая из Китая в Россию новая спецтехника. Кстати, по данным министра, за один перегон водители получают от 400 до 600 тысяч тенге.

Ещё одна новость, больше всего заинтересовавшая промышленников, – это наделение дополнительными полномочиями транспортной инспекции, которая борется с проблемой перегруза автомобилей. Единственное, что они могут сделать на сегодня – это остановить потенциального нарушителя. В будущем они смогут выписывать штрафы.

"Наш стандартный региональный транспортный контроль – это примерно 10 инспекторов и две машины. Этого недостаточно, чтобы осуществлять контроль полностью. Что мы теперь предлагаем. Например, вокруг Астаны есть 29 карьеров, заезд в город возможен из семи разных точек. Установили камеры, которые фиксируют перегруз. Штраф от 180 тысяч до 5 млн тенге за превышение весогабаритных норм. Второе: законодательно мы возлагаем ответственность не только на перевозчика, но и на владельца карьера. Это является основанием отозвать лицензию. Заказчик и подрядная организация, которые наняли этого перевозчика, тоже понесут ответственность", – предупредил о новшествах Марат Карабаев.

В планах министерства установить по стране 220 таких камер.

По словам главы ведомства, в Казахстане насчитывается 25 тысяч километров республиканских дорог, из которых он объездил 21 тысячу.

Известный общественник из Алматы Дамир Кушеев, который много рассказывает о проблемах восточного региона страны и запомнился подписчикам ношением тюбетейки, задал целый список вопросов министру.

Велопутешественник, как и министр, объездил почти весь Казахстан, за исключением отдалённых западных городов – Актау и Атырау. Он своими глазами видит состояние придорожного сервиса и дорожного полотна, о чём регулярно делится в своих аккаунтах. По его мнению, казахстанцы имеют право отслеживать, сколько собирается и как расходуются деньги населения с утилизационных сборов и платных дорог.

"По всему Казахстану затягиваются проекты по дорожным работам, в связи с этим увеличивается стоимость стройматериалов, а в результате и проектов. Насколько я знаю, самая проблемная дорога, которую не могут закончить из-за коррупционной составляющей – это трасса Калбатау – Майкапчагай. Почему так происходит? Есть платные дороги, но они не соответствуют сервису. Зачем нужен утильсбор? Когда закончится коррупция на строительстве дорог?" – задал ряд острых вопросов министру общественник из Алматы Дамир Кушеев.

Министр, в свою очередь, посчитал, что наблюдения общественника носят однобокий характер, и поспешил ответить на вопросы собеседника.

"Деньги за первичную регистрацию полноценно уходят в бюджет. Это один из видов налогов. Далее они распределяются на строительство школ, больниц, садиков. За счёт утилизационных сборов пополняется казна и они также тратятся на благо населения. Сейчас подавляющее число казахстанцев покупают Hyundai, Kia и другие марки авто, сборка которых производится в Казахстане. Владельцы дорогих импортных машин платят утильсбор, который поступает в "Жасыл Даму" и затем уходит на то, чтобы запустить разные программы. Допустим, в своё время это было 4-процентное автокредитование. Как бы его не оценивали – хорошо или плохо – в целом 27 тысяч казахстанцев купили новую автомашину. Потом программу переформатировали и стали направлять деньги на обновление автобусных парков. Только в прошлом году в Казахстане обновлено 3500 автобусов. В том числе и в Семее. Утильсбор – это один из механизмов защиты наших местных производителей автопромышленности, программа состоялась, у неё есть будущее. Моё мнение, как и ранее, весьма твёрдое – сборы необходимы для развития промышленности", – напомнил о своей позиции Карабаев.

По словам министра, стоимость казахстанских платных дорог – 1 тенге 20 тиын за один километр. В противовес он сравнил новую трассу Москва – Казань, по которой проехать километр стоит для автовладельца целых 25 тенге.

"У нас самые дешёвые дороги. А эта трасса в 20 раз дороже", – воскликнул Карабаев, на что услышал в ответ, что в некоторых соседних странах и дороги в 20 раз лучше.

От платных дорог в казну поступают около 32 млрд тенге ежегодно. Эти средства уходят на содержание дорог и покупку новой техники.

"Годовое содержание республиканских дорог стоит около 80 млрд тенге. То есть нам не хватает ещё 50 млрд ежегодно. Наша цель – вывести содержание дорог на самоокупаемость. В целом на содержание и обслуживание автомобильных дорог нам необходимо 3 600 единиц техники. В наличии есть 2 500, не хватает больше тысячи единиц. В прошлом году купили 374. Поступившие средства пойдут как раз на эти цели", – отметил Марат Карабаев.

Он также напомнил собравшимся о предстоящем повышении стоимости услуг на пассажирские железнодорожные перевозки на 20%, что может помочь обновить вагонный состав отечественных поездов.

"Впервые за 10 лет мы повышаем цены на билеты. Пассажирские перевозки регулярно субсидировались государством почти на 124 млрд тенге. Для того, чтобы снизить эту нагрузку субсидирования с бюджета, мы постепенно повышаем цену на 20%. Это составит менее 40% от себестоимости. Что касается сервиса и опозданий. Сервис у нас хромает с точки зрения вагонной составляющей. А именно то, что вагоны старые", – объяснил причину повсеместной проблемы задержки железнодорожных маршрутов Марат Карабаев.

В казахстанских поездах насчитывается 2 667 вагонов, 28% из них – это вагоны в возрасте 30 и более лет. В последние годы министерство транспорта начало их активно обновлять. В 2023 году закупили 113 вагонов, в 2024 году –140, в 2025 планируется приобрести больше 200 вагонов. В целом ближайшие пять лет в Казахстан поступит 1200 вагонов.

На встрече министр поставил точку в животрепещущем вопросе касательно подвесного моста. За последние годы белый вантовый красавец из знакового туристического объекта превратился в антидостопримечательность Семея.

Всё дело в металлической основе, от которой отлетает обычный битум. Необходим особый асфальт и не менее мудрёная технология, рецепт которой, видимо, не оставили строители Японии и Турции.

Ремонт этого года показал несостоятельность местных коммунальщиков, латать пришлось дважды. Японский мост обходится казахстанцам очень дорого. Поэтому семейчане много раз обращались к руководству страны с просьбой передать сооружение с городского баланса на республиканский.

Однако Карабаев постановил, что это невозможно, так как объект находится в черте города. Вместо этого он предложил передать переправу на баланс области. Эта процедура позволит быстрее и эффективнее решать вопросы финансирования ремонта и содержания. В ближайшие годы на его реконструкцию планируется потратить около пяти млрд тенге.

Видео: Альбина Халел