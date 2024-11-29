Как долго доллар будет расти до 600 тенге

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов выразил надежду, что страна сможет избежать быстрого преодоления следующей психологической отметки в 600 тенге за доллар, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сулейменов подчеркнул важность совместных усилий Правительства и граждан республики для наращивания внутреннего производства и снижения импорта.

"Можно я просто как человек скажу и как сотрудник Национального банка? Надеюсь, что очень-очень долго у нас этого не произойдёт. Я очень сильно надеюсь, что наши общие меры экономики, правительства, различных институтов развития позволят нам нарастить внутреннее производство, снизить импорт, обеспечить здоровый, сильный торговый, платёжный баланс, чтобы был приток экспортной валютной выручки, чтобы доллара было больше на внутреннем рынке. Чем больше доллара на рынке, тем меньше его стоимость, тем выше стоимость тенге. Я надеюсь, что эти меры помогут, и 600 тенге за доллар мы долго-долго не увидим", - сказал председатель Национального банка.

Он добавил, что экономика Казахстана является рыночной, и ключевую роль в её развитии играют конкретные граждане.

"Для этого надо работать. Нам надо координировать работу с Правительством. Нужно работать каждому из нас, потому что экономика у нас рыночная. У нас нет государственных трестов, государственных компаний, которые строят дома, которые выпускают продукцию, минеральную воду, бумагу, мебель. Это всё делает рынок: конкретные казахстанцы, которые взяли деньги, вложились и делают это. Поэтому если у нас у всех получится и мы снизим зависимость от импорта, значит, и курс тенге будет сильный", - сказал Тимур Сулейменов.

Ранее также он дал понять, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания.