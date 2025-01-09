Глава государства объявил 2025-й год Годом рабочих профессий. В условиях современных вызовов как никогда актуально осознавать, что люди, добившиеся успеха честным и усердным трудом, должны пользоваться уважением и почетом. Ярким примером такого подхода является агроном Абай Агажанов из Северо-Казахстанской области. За 32 года он сумел превратить свое маленькое крестьянское хозяйство в успешное предприятие, которое сегодня пополняет местные склады рекордным урожаем зерновых. Его путь вдохновляет и служит напоминанием о том, что труд и преданность своему делу могут привести к выдающимся результатам. Корреспондент BaigeNews.kz узнала историю почетного агронома.

Абай Агажанов – человек, чья жизнь и работа неразрывно связаны с землёй и сельским хозяйством. Родился он в 1957 году в селе Покровка Ленинского района Северо-Казахстанской области. Он с детства впитал в себя любовь к родной земле. Его отец, Курмантай Агажанов, был не только сельским акимом, но и настоящим патриотом, коммунистом, фронтовиком, который воспитал в сыне уважение к труду и ответственности.

В 1967 году семья Агажановых переехала в село Аканбарак, и с тех пор жизнь Абая стала неразрывно связана с полями и сельским трудом. В 1975 году после окончания Ольгенского СПТУ он получил профессию шофера, а вскоре отправился служить в армию. Вернувшись в 1977 году, Абай начал свою карьеру в совхозе "Марьевский", где работал механизатором на большой технике. Это был тот период, когда он осваивал азы агрономии и полеводства, которые впоследствии стали его призванием.

В 1992 году Абай Агажанов открыл собственное хозяйство, назвав его в честь отца – "Курмантаев". С тех пор он занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, таких как пшеница и ячмень. Его трудолюбие и преданность делу не остались незамеченными: в 2024 году урожай составил 25 центнеров пшеницы и 30 центнеров ячменя с гектара. За свои достижения Абай Агажанов был награждён медалью "Еңбек ардагері".

Однако работа в сельском хозяйстве – это не только радость от хорошего урожая, но и постоянные вызовы. Абай Курмантаевич рассказывает, что все сложности – в погодно-климатических условиях.

"Земледелие – это очень рискованное дело. Бывают жаркие, засушливые годы, а бывают, наоборот, дождливые. Вот в этом вся у нас проблема. К тому же живем мы на севере страны. Климат здесь резкий и суровый и здесь сложнее вести сельское хозяйство", - поделился агроном.

Перебирая в памяти все 32 года своего полеводства, Абай Агажанов выделил 2017 год. Именно этот год был особенно тяжёлым для крестьянского хозяйства. Тогда сильный потоп затопил их поля, а техника не могла заехать на землю в течение всего лета. Такого никогда не было за все время работы, вспоминает ветеран.

В 2024 году паводки, несмотря на свою масштабность, не оказали значительного влияния на посевную кампанию Абая Курмантаевича. Опытный агроном, который уже столкнулся с последствиями сильного потопа в 2017 году, проявил предусмотрительность и подготовил свои земли к возможным капризам природы.

Абай Агажанов внедрил современные методы дренажа и управления водными ресурсами, что позволило минимизировать ущерб от паводков. Благодаря этому, даже в условиях повышенной влажности, его посевы остались в хорошем состоянии, и был собран богатый урожай.

Опытный земледелец поделился своим секретом успеха. Всё просто: надо ко всем трудностям относиться как к данности, и принимать их.

"У нас у агрономов один год бывает удачным, второй – неудачным. Бывает всё хорошо: урожай, погода, но цены не бывает. Бывает, цена есть, урожая нет. Вот так и живем. Ко всему надо спокойно относиться, с терпением. Если в этом году неудачно, в следующем году немножко получше будет. А то часто молодежь, столкнувшись с неурожаем, бросают дело, уходят из сельского хозяйства. Всему нужно терпение и выдержка", - делится Абай Агажанов своими наблюдениями.

Абай Курмантаевич не только успешный агроном, но и человек, который заботится о будущем. Он активно помогает местной школе. Не отказывает в помощи молодым агрономам и фермерам. Он акцентирует внимание на одной мысли: "Труд украшает человека. Если за хлебом ухаживать, он тебя не подведет".

Несмотря на то, что Абай Агажанов давно на пенсии, он продолжает активно руководить своим хозяйством. У него большая семья: три сына, одна дочь и девять внуков, и именно они являются его главной мотивацией в работе.

"Когда я выращиваю пшеницу, я думаю о своих внучатах, как бы их порадовать хорошим хлебом", - делится он своими мыслями.

Абай Агажанов всегда стремится к отборному урожаю и качественным зернам.

"Я верю, что хороший урожай – это не только результат работы, но и забота о будущем. Я хочу, чтобы мои внуки могли наслаждаться плодами нашего труда и гордиться тем, что мы делаем", - говорит агроном.

Сын Абая Курмантаевича, Мейрам, пошел по стопам отца и также работает в хозяйстве, продолжая семейные традиции.

Жизнь Абая Агажанова – это пример преданности своему делу, любви к земле и стремления к развитию. Его история вдохновляет молодое поколение агрономов и фермеров, доказывая, что труд и терпение всегда вознаграждаются.