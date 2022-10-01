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instagram/kudaibergenov.dimash Сегодня, 10:51
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Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

Как Димаша Кудайбергена втретили на Fashion factor в Дубае

Известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором показал, как его встретили на конкурсе моды Fashion factor в Дубае, куда он отправился нескоолько дней назад, передаёт BaigeNews.kz

На кадрах видно внимание многочисленных фанатов, кторые подходили к своему кумиру фотографироваться.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

 

Ранее Димаш Кудайберген писал о том, что улетел из Казахстана в Дубай. 

 

видео: YouTube/Звёздные секреты

"Еще раз спасибо моему родному Казахстану. Мы уже летим на конкурс моды Fashion factor в Дубай, где я вхожу в состав жюри. Всем хорошего дня", – написал Димаш. 

Напомним, 23 сентября в Алматы прошел его первый сольный концерт, а днём позже на фанвстрече  поклонники дворчества Димаша увидели его новый клип.

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#Димаш Кудайберген
Журналист
Сегодня, 10:51
167
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