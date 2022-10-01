Как Димаша Кудайбергена втретили на Fashion factor в Дубае

Фото: instagram/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский исполнитель и композитор Димаш Кудайберген опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором показал, как его встретили на конкурсе моды Fashion factor в Дубае, куда он отправился нескоолько дней назад, передаёт BaigeNews.kz

На кадрах видно внимание многочисленных фанатов, кторые подходили к своему кумиру фотографироваться.

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Ранее Димаш Кудайберген писал о том, что улетел из Казахстана в Дубай.

видео: YouTube/Звёздные секреты

"Еще раз спасибо моему родному Казахстану. Мы уже летим на конкурс моды Fashion factor в Дубай, где я вхожу в состав жюри. Всем хорошего дня", – написал Димаш.

Напомним, 23 сентября в Алматы прошел его первый сольный концерт, а днём позже на фанвстрече поклонники дворчества Димаша увидели его новый клип.