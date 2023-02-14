Как дети в Казахстане будут получать выплаты из Нацфонда

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Как будет начисляться инвестдоход Нацфонда на спецсчета детей в Казахстане, рассказал вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно прогнозируемым расчётам, 50 процентов инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между казахстанцами в возрасте до 18 лет. При рождении ребёнка счета будут открывать автоматически на основании Базы данных физических лиц министерства юстиции. Начисление средств будет производиться ежегодно 1 января.

Выплаты предлагают осуществлять в долларах США.

"В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды. По прогнозным оценкам такой подход позволит ребёнку, участвующему в данной программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат по 150-160 долларов США", - сказал вице-министр.

Национальным банком будет производиться расчет 50 процентов инвестиционного дохода с учётом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы.

"Ставку инвестдохода предлагается определить на уровне среднегодового значения за предыдущие 18 лет к отчётному периоду, где прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3500 долларов. Фактически до достижения 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты. Средствами, накопленными на счёте, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет. Участниками проекта будут дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения", - отметил он.

По словам вице-министра, при достижении гражданином 18 лет средства будут являться собственностью ребёнка. Он сможет самостоятельно решать, как использовать деньги - на образование или приобретение жилья.

"Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. Планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретённого на эти средства, не предполагаются", - добавил Даурен Темирбеков.

Кроме того, он отметил, что если ребёнок до 18 лет уедет из страны и сменит гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается. Средства перераспределят между всеми детьми. В случае, если ребёнок покинет страну, не меняя гражданство, право требования на выплаты сохранится.

При достижении 18-летия средства на счёте будут храниться в течение 5-10 лет. При невостребовании предлагается переводить их на пенсионный счёт. Также предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством, а в случае недееспособности ребёнка, предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке, установленном законодательством РК.