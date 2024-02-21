Как депутаты предлагают бороться с неплательщиками алиментов в Казахстане

Свыше 20 миллиардов тенге задолжали неплательщики алиментов своим детям в 2023 году. В этой связи депутаты Народной партии Казахстана обратились к новому правительству со старым, но всё ещё актуальным запросом - создать государственный алиментный фонд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Магеррам Магеррамов сообщил, что в Народную партию Казахстана продолжают поступать многочисленные обращения от женщин, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

"В 2022 году задолженность по алиментам составила 13 793 780 739 тенге. В 2023 году задолженность по алиментам составила уже 20 796 615 823 тенге. По состоянию на 1 января 2024 года более восьми тысяч судебных решений по взысканию алиментов не исполняются вообще", - сказал депутат.

Он заявил, что все усилия, предпринятые по решению этой острой социальной проблемы, не дали результатов.

"Программа "Тридцать шагов по уплате алиментов" неэффективна. Меры, принятые Республиканской палатой судебных исполнителей, тщетны", - сказал он.

Депутат предложил пересмотреть сумму взыскания - она не должна быть ниже прожиточного минимума.

Также в очередной раз депутат обратился к правительству с просьбой создать государственный алиментный фонд. Данный фонд будет сформирован из вне бюджетных поступлений. Основной его целью будет выплата алиментов детям, которые свыше трёх месяцев их не получают. Возмещение государству производимых выплат будет осуществляться путём взыскания данных сумм с неплательщиков алиментов.

"Надеюсь, что новое правительство отнесётся с пониманием к нашим предложениям и детям, и примет действенные меры по вышеуказанным вопросам", - резюмировал депутат.

Напомним, в 2018 году Союз кризисных центров предложил создание государственного возвратного алиментного фонда.

В прошлом году с этой инициативой выступили депутаты Народной партии Казахстана. Они предложили создание государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова отметила, что возможность создания в Казахстане алиментного фонда изучается в правительстве.