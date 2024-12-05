Как чиновники наживаются за счёт ремонта и строительства автодорог

Антикоррупционная служба выявила в Туркестанской области в ходе анализа процессов строительства и ремонта автомобильных дорог факты необоснованного заключения договоров на 2,2 млрд тенге неконкурентным способом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Акиматы отбирали конкретных подрядчиков под предлогом необходимости ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или закупок объектов интеллектуальной собственности. Это позволяло обходить конкурсные процедуры и отдавать предпочтение фирмам без опыта работы и ресурсов. При этом в смету на проведение среднего ремонта необоснованно включали затраты на непредвиденные расходы, что привело к удорожанию работ на 177 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

Кроме того, местные исполнительные органы потратили 210 млн тенге на разработку ПСД, которые остались невостребованными.

"По итогам анализа виновные лица, допустившие нарушения процедур госзакупок, привлечены к ответственности, акиматом Туркестанской области исключены непредвиденные расходы по среднему ремонту дорог, также инициированы законодательные изменения, не допускающие разработку ПСД без выделения финансирования", - отметили в Антикоре.

Напомним, ранее стало известно, что дорожники закончили ремонт трассы Жезказган – Петропавловск.