Как чиновник "заработал" на Land Rover и Lexus на проблемных стройках Астаны

Взятка в 170 млн тенге за один долгострой проблемные ЖК в Астане

В сентябре суд в Астане вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" (ЕКК) Руслана Кадесова, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 170 млн тенге. За эти деньги он пообещал предпринимателю решить вопрос с выплатой аванса и с корректировкой проектно-сметной документации.

Но обо всём по порядку.

Дело достаточно запутанное. Корреспондент BaigeNews.kz изучил судебные материалы. Главный герой уголовно-коррупционной эпопеи – 34-летний Руслан Кадесов, возглавлявший ТОО "Елорда құрылыс компаниясы". Эта компания занимается завершением проблемных строительных объектов в Астане, её учредителем является столичное управление контроля и качества городской среды. Соответственно Кадесов был лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

На эту должность его назначили в марте 2022 года. Молодой руководитель, которому доверили управление важной квазигосорганизацией с многомиллиардным бюджетом, в первый же год работы решил круто заработать. Обычно чиновников ловят на взятках в среднем от пяти до 20 млн тенге, но тут фигуранты уголовного дела играли по-крупному.

Одним из проблемных объектов, за который отвечала ЕКК, был многоквартирный жилой комплекс на левом берегу Астаны. Строить дом доверили компании "KazStroyDevelopment-2050". Деньги на проект должны были выделить ЕКК и некий частный инвестор. Однако выплачивать средства не спешили. Тогда владелец "KazStroyDevelopment-2050" Асан Асанов обратился к гендиректору "Елорда құрылыс компаниясы" Руслану Кадесову, чтобы тот поспособствовал скорейшей выплате аванса. К тому же выяснилось, что проектно-сметную документацию многоэтажки нужно скорректировать и добавить ещё денег на строительство, так как появились непредвиденные расходы.

В этой просьбе Кадесов, по версии следствия, увидел повод заработать. Он сказал Асанову, что за хорошее вознаграждение ускорит выплату аванса и поможет решить вопрос с корректировкой ПСД.

"9 апреля 2022 года они объездили семь объектов и заехали на Асановский объект "Е16, Е17, Е32", где его встретил Асанов. Они начали осматривать объект. Асанов начал говорить, что у него есть проблемы по получению аванса, и предложил встретиться во внерабочее время, намекнул, что хочет отблагодарить за этот аванс. Он (Кадесов) подозвал его к машине, и сказал: закинешь 1% сегодня, тогда в понедельник упадёт аванс, и показал номер телефона Олжаса Давлетова на бумажке. Асанов записал номер телефона и сказал: "Хорошо", – говорится в материалах суда.

Олжас Давлетов был посредником между Кадесовым и взяткодателем Асановым. Гендиректор "Елорда құрылыс компаниясы", по всей видимости, не хотел сам бегать за взяткой, а послал для этого доверенного человека. Человек тот не подвёл и выполнял всё по инструкции.

"Кадесов позвонил Олжасу и сказал: "От меня тебе позвонит Асанов, встреться с ним, он тебе передаст документы, мне их закинь". Олжас согласился, а вечером приехал к Кадесову и сказал, что встретился с Асановым, завтра позвонит. На следующий день вечером Олжас привёз ему пакетик, он взял его и дома открыл. Он (Кадесов) рассчитывал на 15-16 млн тенге, когда открыл пакет, там было 4-5 млн тенге. Через несколько дней в коридоре увидел Асанова и сказал: "Там не хватает". Асанов сказал: "Дай пару дней, все тебе их закину". Через несколько дней Олжас привёз ему ещё один пакетик, там было 3 млн тенге. Позже Асанов передал Олжасу ещё 2 млн тенге. Это было в апреле и в общей сумме там набралось 10 млн тенге. Где-то на стройке он Асанова встретил и сказал, что всё равно не хватает. Асанов ответил, что попозже закинет. После этого с Асановым не общались", – описывается в уголовном деле.

Всего Руслан Кадесов получил от владельца стройфирмы частями 170 388 520 тенге. Стоить отметить, что своё обещание глава ЕКК частично сдержал. Компании "KazStroyDevelopment-2050" выплатили аванс в размере 1,6 млрд тенге. Однако вопрос корректировки ПСД остался висеть в воздухе. Его Кадесов не решил, а спустя полгода после назначения уволился.

"26-27 сентября он уволился с работы и в этот момент Асанов приехал на работу, они на улице поговорили. Асанов у него спросил: "Что там по корректировке". Он ответил, что "новое руководство придёт, оно решает", хотя на тот момент он не знал, кто новое руководство. После он (Кадесов) уехал в Алматы и тянул время. Асанов отстал от него с корректировкой. В конце 2023 года Асанов приехал к нему на работу и просил помочь с корректировкой и расторжением договора. По обоим вопросам он ответил: "Посмотрим, ничего обещать не буду". Потом на второй встрече Асанов ему сказал: "Помоги с корректировкой". Закинет 100 млн тенге. Кадесов ответил: "Ничего обещать не буду, посмотрим". До этого Асанов говорил с ним, что "хотят расторгаться и просят на тебя написать заявление", показания дать, чтобы объект оставили. Тогда он примерно понимал, что Асанов намекает, что он тоже замарался. После этого он начал его футболить", – говорится в материалах суда.

Не дождавшись содействия со стороны Кадесова, Асанов обратился в Антикоррупционную службу. Там быстро взяли дело в оборот и начали негласные следственные действия, то есть прослушку. Эти аудиозаписи заслушали в ходе судебного процесса. Там Руслан Кадесов со своим подельником Олжасом Давлетовым обсуждали факт получения взятки от владельца стройкомпании.

"Из содержания разговоров от 16 февраля 2024 года между Русланом Кадесовым и Олжасом Давлетовым следует, что Давлетов сообщает Кадесову о том, что "бородатый Асан названивает и просит возврат сделать восьмидесятку". На что Кадесов ответил: "Какой возврат, сам должен ещё". Также Давлетов сообщает Кадесову о том, что "он вот это своё заладил, за корректировку, типа, то, что не сделали, отдайте, половину…". На что Кадесов ответил: "За корректировку ничего не давал, он отдал за авансовый. Вот так скажи, это было за то, за то ты ещё ничего не давал. Мы тебе и не делали ещё", – приводится в заключении судебно-фонографической экспертизы.

В суде экс-гендиректор ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" признал, что брал деньги у Асана Асанова. Однако, по словам Кадесова, это была не взятка. Подсудимый просил судить его по статье УК РК "Мошенничество": якобы он обманул предпринимателя, а не обещал решить его вопрос за мзду. Правда, суд ему не поверил. Доказательств против фигуранта уголовного дела было собрано достаточно.

Как выяснилось в ходе суда, после задержания Руслан Кадесов оперативно продал большую часть своего имущества. В суде он заявил, что сделал это ради оплаты адвокатских услуг. Но и тут судья скептически отнеслась к его доводам.

"После задержания было реализовано большинство имущества за один день. (Кадесов) поясняет, что нужны были деньги на расходы адвокатов. При обыске дома нашли около 10 тысяч долларов США, это были накопления вместе с супругой. Документы на автотранспорт BMW X7 были обнаружены у него дома, так как жена ездила, на тот момент у него не было машины и поэтому он попросил у Давлетова. Оклад в Астане составлял 1,3 млн тенге, с премиями выходило порядка 2-2,5 млн тенге ежемесячно", – говорится в материалах суда.

Органы следствия нашли у Кадесова несколько дорогостоящих автомобилей. В суде прокурор просил конфисковать в доход государства:

1. Автомобиль Lexus LX570 2019 года выпуска стоимостью 39 млн тенге, который оформили на постороннего человека спустя четыре дня после задержания Руслана Кадесова.

2. Автомобиль Kia Carnival 2022 года выпуска стоимостью 21,8 млн тенге, тоже был переоформлен на другого человека спустя четыре дня после задержания Кадесова.

3. Автомобиль Land Rover Defender 2023 года выпуска стоимостью 85,2 млн тенге.

4. Автомобиль BMW 750 1999 года выпуска стоимостью 7,3 млн тенге.

В Антикоре пришли к выводу, что купить эти машины на честно заработанные деньги Кадесов не мог.

"Суд считает, что зарплата Кадесова не позволяла ему приобрести столь дорогостоящие автомашины и даёт суду полагать, что они были приобретены на средства, добытые преступным путём", – заявил прокурор в суде.

Суд окончательно убедился в этом, исходя из того, что все вышеуказанные авто приобретены Кадесовым после совершения уголовного правонарушения и по истечению четырёх дней после его задержания были переоформлены на других лиц. Поэтому суд удовлетворил просьбу прокурора и конфисковал эти авто в пользу государства, а также обязал Кадесова выплатить в бюджет 170 млн тенге – сумму, равную взятке. Самого Кадесова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Его подельник Олжас Давлетов за посредничество был осужден на шесть месяцев заключения. Приговор ещё не вступил в законную силу.