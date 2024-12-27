С 2019 года по первое полугодие 2024-го более 4 млн казахстанцев кардинально поменяли профессию и перешли в совершенно другую отрасль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Более 2,6 млн трудоспособных граждан сменили место работы, переехав в другой регион. Эти данные основаны на результатах исследования в рамках экспериментальной статистики, проведённого специалистами Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК и размещённого на интерактивном дашборде. Основой для сбора информации о кадровых перетоках стали обезличенные отчёты об обязательных пенсионных взносах работников. Когда человек меняет работу, в ЕНПФ поступают данные о месте регистрации нового работодателя и его виде деятельности.

Судя по результатам анализа, ежегодно более 600 тыс. казахстанцев меняют сферу своей деятельности. Рынок труда чувствителен к изменениям, поэтому численность тех, кто кардинально изменил направление работы, увеличивается в периоды кризисов. Так произошло в первый год пандемии, когда численность тех, чьи сердца требовали перемен в работе, выросла в 2 раза, до 1,2 млн человек. За первое полугодие 2024-го род деятельности сменили 265,9 тыс. казахстанцев.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении тех, кто из-за работы менял место жительства. Ежегодная численность таких казахстанцев последние несколько лет держалась в пределах 400 тыс. человек. И только в 2020-м их было в 2 раза больше: 863,8 тыс. человек.

Благодаря перекрёстному анализу данных статистики собрали информацию и о тех, кто решил начать всё с чистого листа — и переехать в другой регион, и поменять сферу деятельности. Численность таких казахстанцев за последние несколько лет составила около 2 млн человек, среднегодовая численность — более 280 тыс. человек, а за первое полугодие текущего года — 99,4 тыс. человек.

В разрезе регионов главными принимающими городами являются мегаполисы и их агломерации, а также отдельные южные области. Например, миграционные притоки работников в Алматинскую область в основном шли из Алматы, а в Шымкент — из Туркестанской области. В исследовании это объясняется факторами маятниковой миграции и разрастания агломераций.

Астана стала единственным городом-реципиентом, где с 2019 года по первое полугодие 2024-го наблюдалась отрицательная разница между численностью прибывших и выбывших: минус 378,5 тыс. человек. На такой результат повлиял исключительно "коронакризисный" 2020 год, когда из столицы в регионы и в Алматы уехали 505,8 тыс. человек. Если рассматривать показатели за другие полные годы или за январь–июнь 2024-го, в эти периоды "миграционно-кадровое" сальдо столицы было положительным.

А вот как обстоят дела с теми, кого не устраивала их профессия и кто решился её сменить.

В число отраслей, которые также не смогли полностью восполнить кадровый голод после увольнения экс-сотрудников, попали коммунальная сфера (сальдо — минус 4,2 тыс. человек), сервисные услуги (минус 16,8 тыс. человек) и деятельность в области административного обслуживания (минус 9,2 тыс. человек). Для сравнения приведём самые привлекательные отрасли, в которые прибыло больше работников, чем выбыло. Например, "кадровое" сальдо в секторе образования с 2019 года по первое полугодие 2024-го составило 161,1 тыс. человек. Много новых работников также получили сферы строительства (95,7 тыс. человек), здравоохранения (43,8 тыс. человек) и обрабатывающей промышленности (42,4 тыс. человек).