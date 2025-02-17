Женское здоровье – одна из самых важных тем, требующих внимания. К примеру, одной из самых серьезных угроз во всем мире являются онкологические заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди наиболее распространенных видов рака у женщин – рак шейки матки и рак молочной железы.

Однако проблема женского здоровья выходит далеко за рамки онкологии. Она включает широкий спектр вопросов: от репродуктивного и эндокринного здоровья до доступности медицинской помощи и информированности женщин.

Компания Gedeon Richter провела небольшой опрос на улицах Астаны в рамках проекта "Kazakhstan Women’s Health".

Цель проекта – понять осведомленность казахстанок о собственном здоровье.

Выяснилось, что лишь 44% респондентов дали четкое определение женского здоровья, 30% ответили не совсем верно, а 26% не смогли дать ответ. Эти данные говорят о том, что не все респонденты обладают достаточными знаниями в этой сфере.

Статистика посещений гинеколога выглядит следующим образом. 50% опрошенных женщин заявили, что проходят профилактический осмотр раз в год. Еще 38% посещают врача раз в 1,5-2 года, а 12% не смогли назвать конкретный интервал.

Дополнительным индикатором проблемы является уровень доступности информации. Согласно результатам опроса, 50% респондентов считают, что информации о женском здоровье достаточно, тогда как 27% утверждают, что ее не хватает. Остальные 23% затруднились ответить.

Среди источников информации чаще всего назывались специализированные сайты, паблики медицинских учреждений и специализированная литература. Однако отсутствие единого ресурса, где можно было бы получать достоверные данные, остается важным вызовом.

Сегодня одной из ключевых задач здравоохранения является повышение уровня осведомленности женщин о профилактике, диагностике и лечении заболеваний. Именно с этой целью был создан проект Kazakhstan Women’s Health, который занимается просвещением, организацией специальных мероприятий и распространением актуальной информации о здоровье.

"Проект помогает женщинам лучше понимать свое тело, следить за своим здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью. Необходимо осознавать, что женское здоровье – это не только личное дело каждой женщины, но и важный фактор общественного благополучия. Чем осведомленнее будут они о своем здоровье, тем здоровее будет общество", - подчеркнули представители компании.

Они также отметили, что чем раньше женщины начнут заботиться о себе, тем больше жизней удастся сохранить. Это требует комплексного подхода, включающего как медицинские инициативы, так и просветительскую работу, направленную на формирование культуры заботы о здоровье.

В целом, эксперты рекомендуют проходить обследование у гинеколога раз в 6-12 месяцев на регулярной основе. Кроме того, каждые 3 года или чаще (если есть факторы риска) необходимо сдавать ПАП-тест или мазок на цитологию.

Незамедлительного приема у гинеколога требуют такие симптомы, как нерегулярный менструальный цикл, боли, зуд или выделения с неприятным запахом, наличие проблем с зачатием, резкие изменения в состоянии кожи, волос или общего самочувствия, а также симптомы менопаузы.