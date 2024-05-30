Как частные таксисты почти уничтожили сферу междугородних перевозок в Астане

Когда-то здесь было больше сотни рейсов в день, а сейчас едва ли наберется двадцать. Автовокзал Астаны переживает не самый лучший период. Пандемия коронавируса перевернула рынок перевозок, пассажиры больше не хотят ездить на автобусах. Это уже привело к отмене маршрутов во многие города Казахстана. И нет гарантий, что официальные междугородние перевозки не исчезнут окончательно. Почему жители столицы выбирают легковые авто с незнакомыми водителями? И кто будет нести ответственность, если человек пострадает в ДТП? Подробности в спецрепортаже BaigeNews.kz.