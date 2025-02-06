Как известно, в контакт-центр 1414 можно звонить по вопросам получения медицинской помощи. Часть поступающих обращений касается уточнения статуса в системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.

В ФСМС напомнили, как можно быстро проверить статус через онлайн-сервисы, не теряя времени на ожидание ответа оператора.

Существуют собственные сервисы Фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя ИИН. К ним относятся:

официальный сайт https://msqory.kz/ – через поле "Проверить статус застрахованности" в центре страницы";

мобильное приложение Qoldau 24/7 – через команду "Проверка статуса страховки" в главном меню";

@SaqtandyrýBot в Telegram – через команду "Определить статус застрахованности" в основном меню".

Также как сообщается, фонд социального медицинского страхования постоянно проводит работу по расширению сервисов для проверки статуса и оплаты взносов, заключая соответствующие соглашения с банками второго уровня и поставщиками медицинских информационных систем.

Кроме того, на сайте электронного правительства egov.kz доступна государственная услуга "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".