Как быстро проверить статус в ОСМС
Свой статус можно узнать онлайн.
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Как известно, в контакт-центр 1414 можно звонить по вопросам получения медицинской помощи. Часть поступающих обращений касается уточнения статуса в системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.
В ФСМС напомнили, как можно быстро проверить статус через онлайн-сервисы, не теряя времени на ожидание ответа оператора.
Существуют собственные сервисы Фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя ИИН. К ним относятся:
- официальный сайт https://msqory.kz/ – через поле "Проверить статус застрахованности" в центре страницы";
- мобильное приложение Qoldau 24/7 – через команду "Проверка статуса страховки" в главном меню";
- @SaqtandyrýBot в Telegram – через команду "Определить статус застрахованности" в основном меню".
Также как сообщается, фонд социального медицинского страхования постоянно проводит работу по расширению сервисов для проверки статуса и оплаты взносов, заключая соответствующие соглашения с банками второго уровня и поставщиками медицинских информационных систем.
Кроме того, на сайте электронного правительства egov.kz доступна государственная услуга "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".
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