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  • Как будут зимой содержать автодороги, рассказали в КазАвтоЖоле
kolesa.kz Сегодня, 11:35
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Фото: kolesa.kz

Как будут зимой содержать автодороги, рассказали в КазАвтоЖоле

Обо всех проблемах на республиканских трассах можно сообщать в круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403

Председатель правления АО “НК “КазАвтоЖол” Мейрхат Касымбаев обратился к казахстанцам в преддверии зимнего сезона содержания автодорог республиканского значения, сообщает BaigeNews.kz.

 

Он отметил, что через пару месяцев завершится дорожно-строительный сезон и начнётся зимнее содержание и эксплуатация автодорог республиканского значения. Сотрудники национальной компании “КазАвтоЖол” совместно с подрядными организациями начали подготовку к зимнему периоду ещё летом.

План мероприятий по подготовке автомобильных дорог республиканского значения к зимней эксплуатации, по словам Мейрхата Касымбаева, состоит из нескольких пунктов.

Первое. Спецтехника - одна из важнейших составляющих беспроблемного содержания автотрасс. Провели осмотр имеющейся техники, отремонтировали и привели в порядок. Предусмотрели закуп более 100 и аренду порядка 500 единиц спецтехники. Таким образом, в очистке и содержании республиканских трасс в зимний период будут участвовать более 2000 единиц специальной техники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием и другое.

Второе. Подготовили более 400 производственных баз и складов, где в зимний период хранятся противогололедные материалы и обслуживается спецтехника.

Третье. Продолжаем заготовку противогололедных материалов. В целом необходимо заготовить 120 тысяч кубометров песка и отсева, 23 тысяч тонн соли, 1200 тонн химреагентов и др.

Четвертое. Определили наиболее снегозаносимые участки. Так, на сегодняшний день на автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка трёх тысяч километров снегозаносимых участков, за которыми КазАвтоЖол будет вести особый контроль в период зимнего содержания.

Пятое. Провели ремонт обогревательных пунктов. На сегодня вдоль республиканских автодорог функционирует более 125 обогревательных пунктов.

Шестое. Для усиления обратной связи в зимний период с пользователями республиканских трасс планируем увеличить количество сотрудников нашего единого круглосуточного колл-центра по короткому номеру 1403. Только за девять месяцев текущего года операторами колл-центра обработано более 150 тысяч звонков.

Напомним, в конце августа по поручению главы государства “КазАвтоЖол” и ТОО “Казахавтодор” объединили в единую дорожную компанию Национального оператора автодорог республиканского значения.

"Коэффициент изношенности материально-технической базы “Казахавтодора” достаточно высок. Так, на данный момент совместно с коллегами проводим большую работу в части разработки новой концепции по содержанию республиканских автодорог на ближайшие три года. Работу ведем по трём направлениям: пополняем парк спецтехники новым современным оборудованием, обновляем материально-техническую базу, планируем увеличить заработную плату дорожных работников”,- отметил председатель правления АО “НК “КазАвтоЖол” Мейрхат Касымбаев.

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#зима #дороги #Казавтожол
Журналист
Сегодня, 11:35
136
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