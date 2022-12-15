Как будут выплачивать компенсацию родственникам погибших военнослужащих во время службы

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В министерстве обороны Казахстана утвердили инструкции по выплате единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы, передаёт BaigeNews.kz.

"В случае гибели (смерти) военнослужащего или военнообязанного в период прохождения воинской службы (воинских сборов) либо после увольнения со службы (воинских сборов) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, наследникам выплачивается компенсация", - говорится в документе.

Для определения причины гибели военнослужащего или военнообязанного воинской частью, в которой он проходил воинскую службу, проводится служебное расследование, после чего оформляются следующие документы:

материалы служебного расследования гибели (смерти) военнослужащего или военнообязанного;

справка о размере денежного содержания погибшего (умершего) на момент события;

выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего или военнообязанного из списков воинской части.

После оформления документов воинские части в течение трёх рабочих дней направляют их в МОВУ по месту жительства наследников.

"В случае гибели (смерти) военнослужащего или военнообязанного расчёт на выплату компенсации формируется на каждого наследника", - говорится в пятой главе инструкции.

Приказ вводится в действие 25 декабря 2022 года.