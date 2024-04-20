Как будут возмещать казахстанцам пострадавшее от паводков жильё

О механизмах решения жилищных вопросов рассказала официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева на брифинге СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что на основании технического обследования к ремонтным работам привлекут подрядные организации акиматов. Есть и другой вариант: собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счёт возмещения.

Если дом разрушен и не подлежит восстановлению, государство предлагает два пути решения: это строительство нового жилья, а также приобретение готового жилья на рынке недвижимости. При этом у граждан будет возможность выбрать жилье самостоятельно, здесь стоит добавить, что предусмотрено ограничение по стоимости, не превышающей утвержденного типового проекта.

По словам спикера, не останутся без внимания и жители дачных объектов, если это их единственное жилище. Их государство также обеспечит жильем, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов. Строительство жилья будет проводиться с применением утвержденных типовых проектов уполномоченного органа и акиматов.

"В случае отсутствия документов на жилище право собственности будет подтверждено национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары", госкорпорацией "Правительство для граждан", органами социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения. В целях строительства нового жилья Министерством промышленности и строительства РК разработаны и получены положительные заключения госэкспертизы на типовые проекты по трем климатическим подрайонам со следующими параметрами: одноквартирный жилой дом площадью 80 кв. метров (ориентировочный срок строительства - 1,5 месяца); двухквартирный жилой дом площадью 160 квадратных метров (ориентировочный срок строительства - 2,5 месяца)", — сообщила Меруерт Ибраева.

Проекты уже направлены в акиматы для дальнейшей реализации и размещены на портал госэкспертизы для повторного применения на местах. Акиматы на местах определяют земельные участки и скоро начнут работы по привязке проектов к местности с прохождением экспертизы.

По поручению президента сформированы три оперативные группы под руководством МЧС, в состав которой вошли вице-министры отраслевых госорганов. Члены оперативных штабов выехали в семь регионов: Актюбинскую, Костанайскую, Атыраускую, Павлодарскую, ВКО, ЗКО и область Абай.

Напомним, господдержку после паводков в Казахстане уже получили более восьми тысяч семей.