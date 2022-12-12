Как будут увеличивать активы Нацфонда, рассказал премьер Казахстана

Фото: almaty.tv

Новая налогово-бюджетная политика Правительства позволит увеличить активы Нацфонда до 100 миллиардов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Как сообщил Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева, принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объём поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.

В настоящее время начата реализация предвыборной программы Президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой Концепции управления государственными финансами до 2030 года.

Утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 триллиона тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

"Сбалансированность бюджета обеспечивается за счёт увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", — подчеркнул премьер-министр.

Начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.

"В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до пяти процентов к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 миллиардов долларов", — отметил Алихан Смаилов.

Также продолжается реализация Плана мероприятий по противодействию теневой экономике.