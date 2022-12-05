Как будут учиться школьники 6 декабря в Карагандинской области

Из-за мороза часть школьников в Караганде и области останутся дома 6 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-9 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования Караганды.

Такую же информацию распространили для жителей Темиртау и Абайского района.

В Каркаралинском и Осакаровском районах отменили уроки для учащихся 0-4 классов первой смены.