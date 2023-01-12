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Как будут учиться школьники 13 января в Астане Вчера, 22:18
429
Вчера, 22:18
429

Как будут учиться школьники 13 января в Астане

В Управлении образования Астаны сообщили, будут ли отменять уроки у школьников 13 января, передаёт BaigeNews.kz.

"Занятия в школах города для учащихся первой смены не отменяются", - сообщили в ведомстве.

13 января ночью синоптики прогнозируют в Астане переменную облачность, временами небольшой снег. Температуру воздуха - минус 21-23 градуса. Днём в столице будет немного теплее - минус 18-20 градусов. 

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#Астана #образование #школа #погода
BaigeNews.kz
Вчера, 22:18
429
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