Как будут учиться дети 8 ноября в Астане

В Управлении образования Астаны сообщили, идти ли завтра детям в школу, или погода вновь внесёт свои коррективы в расписание занятий, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Аяжан Амантайкызы, уроки в первой смене в дистанционный формат 8 ноября переводить не будут.

В Павлодарской области наоборот в онлайн формате будут учиться школьники с 0 по 11 класс и студенты колледжей первых и вторых курсов.