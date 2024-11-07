Как будут учиться дети 8 ноября в Астане
Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16Сегодня, 22:16
226Фото: baigenews.kz
В Управлении образования Астаны сообщили, идти ли завтра детям в школу, или погода вновь внесёт свои коррективы в расписание занятий, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнила пресс-секретарь ведомства Аяжан Амантайкызы, уроки в первой смене в дистанционный формат 8 ноября переводить не будут.
В Павлодарской области наоборот в онлайн формате будут учиться школьники с 0 по 11 класс и студенты колледжей первых и вторых курсов.
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