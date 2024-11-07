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Как будут учиться дети 8 ноября в Астане

Сегодня, 22:16
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baigenews.kz Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: baigenews.kz

В Управлении образования Астаны сообщили, идти ли завтра детям в школу, или погода вновь внесёт свои коррективы в расписание занятий, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Аяжан Амантайкызы, уроки в первой смене в дистанционный формат 8 ноября переводить не будут.

В Павлодарской области наоборот в онлайн формате будут учиться школьники с 0 по 11 класс и студенты колледжей первых и вторых курсов.

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