Как будут участвовать журналисты в референдуме по АЭС

В ходе республиканского онлайн-семинара об особенностях подготовки и проведения республиканского онлайн-семинара участникам рассказали о нюансах участия журналистов в республиканском референдуме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Член Центральной комиссии референдума РК Асылбек Смагулов сообщил, что ранее Конституционным законом о республиканском референдуме не были регламентированы вопросы касательно представителей СМИ на избирательных участках. Тогда как Конституционным законом о выборах регламентирован данный вопрос.