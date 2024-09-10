Как будут участвовать журналисты в референдуме по АЭС
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В ходе республиканского онлайн-семинара об особенностях подготовки и проведения республиканского онлайн-семинара участникам рассказали о нюансах участия журналистов в республиканском референдуме, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Член Центральной комиссии референдума РК Асылбек Смагулов сообщил, что ранее Конституционным законом о республиканском референдуме не были регламентированы вопросы касательно представителей СМИ на избирательных участках. Тогда как Конституционным законом о выборах регламентирован данный вопрос.
"Так, согласно пункту 8 статьи 20 Конституционного закона о выбора в день голосования с момента открытия избирательного участка для голосования и до установления результатов голосования, при подсчете голосов избирателей на избирательном участке вправе одновременно присутствовать по одному представителю от каждого средства массовой информации и не более трёх представителей от каждого телеканала при наличии служебного удостоверения и задания редакции. Таким образом, в целях единообразной практики применения внесены соответствующие изменения. Теперь порядок регулирования в присутствии представителей СМИ на участках во время проведения референдума будет аналогичным порядку на выборах", - сообщил Асылбек Смагулов.
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