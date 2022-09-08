Как будут стимулировать казахстанцев переезжать на юг и в центр страны

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В Казахстане пересмотрят меры стимулирования внутренней миграции. Они будут рассчитаны на пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, механизм организации миграции граждан в северные и центральные регионы будет пересмотрен во исполнение поручения Главы государства. В рамках новой Концепции будут созданы рабочие места через трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны.

В рамках данного направления:

в каждой принимающей области предусматривается разработка Специальной региональной программы стимулирования переселения с учётом обеспечения земельными ресурсами, инженерной, транспортно-логистической и социальной инфраструктурами. Также в программах будут определены приоритетные сектора экономики, испытывающие дефицит рабочей силы;

прорабатывается вопрос формирования кейса из 100 бизнес-проектов для северных и центральных регионов через соответствующий конкурс бизнес-идей, имеющих максимальный потенциал по созданию рабочих мест;

с учётом положительного опыта Жамбылской области в центральных и северных регионах предусматривается создание и расширение сельскохозяйственных коопераций через льготные кредиты на производство и обеспечение техникой;

планируется введение сертификатов мобильности, удостоверяющих право на финансовую помощь в размере 50 проентов от стоимости жилья на новом месте (взамен выдаваемого жилья) для переселенцев, при наличии подтверждённого работодателем факта трудоустройства. Эта сумма может быть направлена на строительство или покупку жилья, а также на внесение первоначального взноса в Отбасы банк.

В МТСЗН РК сообщили, что пересмотрят политику по приёму и обустройству кандасов на исторической родине.

В частности, предусматривается внедрение механизма определения места прибытия кандаса на этапе приёма документов и принятие мер по регулированию и стимулированию переезда в трудодефицитные регионы, с предоставлением гражданства после определённого срока постоянного проживания в данном регионе.

"Такой подход успешно практикуется в Германии, Израиле и России для регулирования процессов интеграции соотечественников в местный социум и использования их потенциала с учётом потребности национальной экономики", — отметили в министерстве.

Кроме того, в целях укрепления связи с исторической родиной предлагают внедрить Карту казаха, с выдачей её этническим казахам (гражданам других стран), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане.

У её обладателя будет упрощённый въезд в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав.