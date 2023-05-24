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Как будут решать вопрос с дефицитом тепла в Карагандинской области
О масштабном ремонте коммунальной инфраструктуры в Карагандинской области сообщил Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт регионального акимата.
По словам главы области, перед новым отопительным сезоном в регионе пройдёт масштабная ремонтная кампания на семи ТЭЦ. Запланирован ремонт 45 котлов и 29 турбин. Также в регионе заменят 88 километров сетей теплоснабжения и 1937 километров электросетей.
Аким отметил, что стабильное теплоснабжение городов региона – одна из первостепенных задач, это делается для обеспечения качественного и бесперебойного отопления домов горожан.
Так, в Темиртау в этом году планируют заменить 29 километров труб отопления. На ТЭЦ-2 уже идёт текущий ремонт оборудования и строится необходимый городу седьмой котёл.
"Прошлый год выдался особенно непростым для жителей Темиртау. По городу планируется ремонт 29 километров теплосетей. Вызывает нарекания работа ТЭЦ-2, которая принадлежит компании "АрселорМиттал Темиртау". На текущий момент на станции идёт ремонтная кампания котлов и строительство нового, седьмого котла. В этом вопросе мы принимаем с нашей стороны все необходимые меры, чтобы работы были завершены в срок", – сказал Ермаганбет Булекпаев.
В Караганде из-за активного строительства жилья ощущается дефицит тепла. Чтобы решить эту проблему, в областном центре продолжается строительство третьего тепловывода. Это позволит подключить к качественному теплоснабжению новые микрорайоны.
Также поэтапно решается вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. К 2025 году власти планируют 100-процентный охват жителей области централизованным водоснабжением.
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