Как будут решать недостаток базовой инфраструктуры в городах Казахстана, рассказал Токаев

Фото: Акорда

Предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента, передает BaigeNews.kz.



Он напомнил, что текущий отопительный сезон прошел с множеством проблем, особенно в отдельных регионах. Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей. По его поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников.

"В мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики. Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения. Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее. В этой связи предлагаю принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны. В нем необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года", - рассказал президент.

Важную роль призван сыграть Градостроительный кодекс, который систематизирует и кардинально улучшит политику в отрасли. Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.

"Также требуется обратить внимание на модернизацию и создание инженерной, социальной инфраструктуры. На мой взгляд, это важная стратегическая задача. У нас 65 приграничных районов, и к сожалению, социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне. Иногда это связано с экономическими факторами, а порой – с неэффективным административно-территориальным делением. Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий", - подытожил он.

Главная цель, по его словам, это снижение оттока населения. Нужно создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов.