Как будут развиваться цифровые экосистемы в Казахстане: мнение участников рынка

Эксперты, представители рынка и регуляторных органов в рамках Kursiv Ecosystems Forum поделились своим видением развития цифровой экосистемы в Казахстане и её влияния на развитие МСБ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Электронная торговля в Казахстане

За последние пять лет доля интернет-торговли в розничном секторе Казахстана выросла более чем в пять раз, достигнув около 13-14% от общего товарооборота. Этот впечатляющий рост свидетельствует о том, что потребители в Казахстане всё больше предпочитают совершать покупки онлайн благодаря удобству, широкому выбору товаров и ценам.

Одной из ключевых причин роста интернет-торговли в Казахстане является быстрое развитие интернет-инфраструктуры, повышение доступности интернета, развитие мобильных технологий.

Интернет-платформы играют ключевую роль в развитии интернет-торговли. Они предоставляют продавцам возможность создать виртуальные магазины, а покупателям – удобный способ выбора и заказа товаров. Кроме того, они обеспечивают безопасные способы оплаты и гарантируют защиту личных данных покупателей, что повышает доверие к онлайн-торговле. Учитывая все эти преимущества, ведущие отечественные экономисты и главы крупнейших компаний неоднократно высказывались, что доля интернет-торговли в розничном секторе Казахстана будет продолжать расти в ближайшие годы.

Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова в ходе своего выступления на форуме отметила, что Казахстан активно продвигается в развитии электронной торговли, которая пока составляет небольшую часть товарооборота страны. Она подчеркнула, что государство намерено делать всё, чтобы это направление развивалось.

"Мы, как гослужащие, должны обеспечить правильную инфраструктуру и выстроить облик законопроектной деятельности так, чтобы понять, на одной ли волне мы находимся с бизнесом, и что нужно сделать, чтобы ему было выгодно. Таким образом, мы сможем достигнуть общих целей для развития нашей экономики. Электронная торговля пока составляет небольшую часть товарооборота Казахстана. По итогам девяти месяцев 2024 года ВВП составил 4%, из которых 1% дала торговля. Это очень много, и говорит о том, что развитие торговой детальности действительно влияет на рост экономики", – рассказала Айжан Бижанова.

По её данным, в Казахстане за январь-сентябрь 2024 года объём электронной торговли вырос почти на 2,5 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 19 трлн тенге.

Она считает, что стране есть системообразующие казахстанские платформы, формирующие задел для развития цифровых экосистем, и государство это приветствует.

"В рыночной экономике любой спрос закрывается предложением. У нас есть бешеный спрос на определённые инновационные продукты. Ниша не заполнена полностью и совершенству нет предела. Пока казахстанский бизнес будет нуждаться в интересных, перспективных, сформулированных, красивых и комплексных услугах, он всегда будет искать и покупать это", – отметила Айжан Бижанова.

Почему важны отечественные экосистемы

Сооснователь и глава казахстанской технологической компании, среди сервисов которой имеется в том числе марткеплейс, Михаил Ломтадзе на форуме рассказал о планах развития их проекта.

"Наша миссия – улучшать жизнь клиентов, создавая новые инновационные сервисы. Мы смотрим на все возможности, где можно улучшить, помочь МСБ, предпринимателям больше продавать, работать более эффективно, и в тоже время делать удобнее жизнь клиентам. У нас нет географических ограничений, поэтому каждые 3-6 месяцев мы запускаем какой-то новый сервис", – поделился глава компании.

Сейчас их компания объединяет усилия с ведущим турецким маркетплейсом Hepsiburada, чтобы увеличить охват своих потребителей до 100 млн человек (более 85 млн человек составляет население Турции - прим. ред.).

"Решающим в выборе Турции стала сама компания, которую приобретаем. Там сильный менеджмент и видение компании соответствует нашему", – пояснил Михаил Ломтадзе.

По его словам, они также хотят поделиться своим опытом, потому что разработанные в Казахстане технологии уникальны по сравнению с другими странами. Компания ежегодно инвестирует около 200 млн долларов в создание, разработку и поддержку технологий и сервисов.

"Все технологии, продукты и сервисы, разработаны нашей казахстанской командой. Все мифы о том, что у нас толпа консультантов – не правда. Мы работаем по 24 часа, чтобы создавать крутые сервисы", – заверил Ломтадзе.

Отвечая на вопрос, что могут сделать экосистемы для развития МСБ, он задал встречный вопрос: "А как бы складывалась картина в стране, если бы у рынка не было тех возможностей, которые есть сейчас?".

"Давайте представим, что в Казахстане не было бы электронной площадки, маркетплейса, на которой МСБ продаёт свои товары и реализовывает их по всей стране. Какие бы тогда были возможности у МСБ? Наверное, были бы только иностранные торговые площадки, и отечественный бизнес не смог бы конкурировать с иностранными продавцами. Из-за того, что есть казахстанская площадка, постоянно развивающая сервис, доставку и улучшающая клиентский опыт, МСБ может торговать по всей стране, может доставлять клиентам, пользоваться всеми сервисами компании от кассы и оплаты налогов до получения кредитов. У МСБ все эти возможности есть, потому что мы инвестируем огромные ресурсы в разработку лучших в мире технологий", – пояснил Михаил Ломтадзе.

По его информации, около 700 тысяч индивидуальных предпринимателей являются активными участниками их маркетплейса.

Вице-министр Айжан Бижанова привела данные, согласно которым около 40% представителей МСБ работают именно в торговле. Из 750 тысяч субъектов МСБ 90% являются индивидуальными предпринимателями.

"Получается, что практически 100% субъектов бизнеса задействованы и используют эту систему для развития торговли. А учитывая, что торговля уже занимает первое место в структуре ВВП, то влияние вы должны понимать", – отметила Айжан Бижанова.

Конкуренция и антимонопольное регулирование

Основатель и основной владелец холдинга Freedom Holding Тимур Турлов выразил обеспокоенность концентрацией крупных игроков на рынке цифровых экосистем, указав на сложность конкуренции для небольших компаний в условиях доминирования крупных корпораций.

А также выразил своё мнение касательно антимонопольных разбирательств в отношении цифровых экосистем.

"Антимонопольное регулирование появилось 100 лет назад во времена классических инфраструктур монополий. Сейчас регулятор начинает сталкиваться с более серьёзными угрозами, и становится очевидно, что с цифровыми монополиями, непонятно что делать. Поэтому регуляторы по всему миру пытаются их штрафовать. Монополии при этом не перестают быть монополиями, и выясняется, что у государства нет каких-то эффективных механизмов для того, чтобы на них воздействовать", отметил Тимур Турлов.

По его словам, регуляторы в разных странах пытаются принимать антимонопольные меры, но почти нигде не добиваются существенного успеха.

"Интернет так устроен, что есть игрок номер один, например, крупнейшая в мире поисковая система Google, которой принадлежит больше половины всего рынка поисковых систем в мире, у второго – 15% и далее длинный хвост, состоящий из маленьких игроков. Я очень боюсь, что это то, что нас ждёт в разных секторах. И национальные границы здесь далеко не гарантируют никакого спокойствия, правительство не сможет эти границы полноценно охранять", – считает Тимур Турлов.

По его мнению, глобализация будет продолжаться именно в цифровых сервисах и поддерживать конкуренцию антимонопольными методами в одной стране будет сложно.

"Даже если наша компания станет самым популярным сервисом в Казахстане, то этого точно недостаточно, чтобы выжить. Нам надо становится более глобальными для того, чтобы конкурировать с теми компаниями, которые сильно больше нас. Или мы в итоге станем частью другой более крупной экосистемы, что может быть неплохо и выгодно для акционеров. Или сами должны будем построить гигантскую экосистему, которая выйдет далеко за пределы нашего региона. Это процесс не случится завтра, хотя в мире быстроразвивающихся технологий всего можно ожидать. Казахстанцы явно опережают мир с точки зрения адаптации самих технологий", – подчеркнул бизнесмен.

Он также считает, что национальные регуляторы будут пытаться коноролировать рынок экосистем все сильнее.

"Например, YouTube нуждается в большем регулировании, чем любая теле- радио- сфера в отдельно взятой стране, при этом он находится вне их возможности его регулировать. Это вызывает дополнительные суперперекосы, когда под очень жёстким регулированием оказываются те, кого регулировать возможно, и тех, кого регулировать нельзя, но никто и не пытается это делать", – пояснил Турлов.

Михаил Ломтадзе считает, что нужно в данном вопросе искать баланс, чтобы не снижать конкурентоспособность отечественных компаний, способствуя тем самым более агрессивному развитию зарубежных игроков рынка, которые регулировать просто невозможно. То есть "правила игры должны развиваться, но развиваться в балансе", говорит он.

Айжан Бижанова высказала позицию с точки зрения государства: "Я за другой баланс – между бизнесом и потребителем. Ведь речь идёт об антимонопольном законодательстве – это же не только развитие честной конкуренции между субъектами бизнеса, а также влияние монопольного положения на потребителя, по сути, не имеющего выбора, когда на рынке находится доминант".

В рамках форума также обсуждались проблемы доступа к финансированию, цифровизация бизнес-процессов компаний, вопросы кибербезопасности и развития инфраструктуры экосистем.

Фото организаторов форума