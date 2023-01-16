Как будут развиваться пригороды Астаны, обсудили в правительстве

Фото: primeminister.kz

Проекты отраслевых концепций и Комплексный план социально-экономического развития населённых пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что Комплексным планом до 2025 года предусмотрено строительство близ столицы школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами.

Премьер-министр поддержал представленный проект Комплексного плана с учётом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.

Презентуя проект Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках неё предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации.

Концепция разрабатывается в соответствии с указом и предвыборной программой главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

На совещании также рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.

Премьер-министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.