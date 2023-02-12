Как будут работать журналисты, не желающие получать пресс-карты, рассказал глава МИОРа

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Журналисты, не желающие получать пресс-карту, будут работать как раньше. Об этом в одном из интервью на республиканском канале сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1999 года законодательство у нас не менялось. Интернета тогда не было. В основном были газеты и журналы. Поэтому сейчас, по требованию времени, возникает потребность в новом законодательстве. Это первая информационная доктрина. Её только вчера утвердили постановлением Правительства и представили в Администрацию Президента. Информационная доктрина определяет основные понятия, которые у нас есть. Например, в доктрине сгруппированы понятия, определяющие такие основные принципы, как свобода слова, статус журналиста, повышение информационного иммунитета, противодействие информационной безопасности и т.д.", — отметил Кыдырали.

По его словам, проект находился в открытом доступе для публичного обсуждения. Основные мнения по нему были учтены.

"Второй проект о масс-медиа. Мы знаем, что о нем много говорят. Это нормально. Ведь это уже обсуждалось и будет обсуждаться ещё до заседания. Что касается пресс-карты, то это не совсем недавняя практика, она существует во многих странах. Журналист, окончивший университет, продолжает работать. Пресс-карта определяет правовой статус журналиста, дает ему преимущества, например, в вопросах получения квартиры со скидкой, получения социальной помощи или быстрого доступа к информации. Журналисты, которые не захотят получать пресс-карту, продолжают нормально работать", — пояснил в интервью министр информации.

Он также выразил готовность ответить на вопросы журналистов по данному вопросу.