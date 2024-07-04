Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане
Вчера, 23:48
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Вчера, 23:48Вчера, 23:48
91Фото: baigenews.kz
В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили об изменении в графике работы ЦОНов и спецЦОНов в предстоящие праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу 6 июля. В понедельник 8 июля будут осуществлять приём граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00", - сообщили в госкорпорации.
С 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.
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