Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили об изменении в графике работы ЦОНов и спецЦОНов в предстоящие праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу 6 июля. В понедельник 8 июля будут осуществлять приём граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00", - сообщили в госкорпорации.

С 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.