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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане Сегодня, 16:02
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Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

25 октября в Казахстане отметят День Республики.

"ЦОНы и СпецЦОНы страны не будут работать 23, 24 и 25 октября. При этом дежурные ЦОНы и СпецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать в понедельник 24 октября с 9:00 до 13:00", - сообщили в госкорпорации.

Суббота 22 октября - рабочий день. ЦОНы и СпецЦОНы будут принимать клиентов по с 9:00 до 18:00.

С 26 октября посетители смогут получать госуслуги в привычном для них графике.

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#ЦОН #Правительство для граждан #День Республики
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:02
79
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