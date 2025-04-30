  • 30 Апреля, 17:09
  • BAIGENEWS

Как будут работать ЦОНы на майские праздники

Сегодня, 15:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
211
Фото: baigenews.kz

Госкорпорация "Правительство для граждан" объявила о графике работы Центров обслуживания населения и специализированных ЦОН в майские праздничные дни, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что 1, 7 и 9 мая будут нерабочими днями для ЦОНов и спецЦОНов. Однако, в субботу 3 мая и 10 мая, дежурные центры будут работать. В эти дни ЦОНы будут обслуживать граждан до 13:00, а в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, а выдача документов продлится до 13:00.

Для удобства жителей, актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации, а также узнать по номеру 1414.

"Такие меры направлены на поддержку удобства граждан в период майских праздников, чтобы обеспечить доступность государственных услуг в важные дни", - отметили в "Правительстве для граждан".

Самое читаемое

Наверх