Госкорпорация "Правительство для граждан" объявила о графике работы Центров обслуживания населения и специализированных ЦОН в майские праздничные дни, передает BaigeNews.kz.

Сообщается, что 1, 7 и 9 мая будут нерабочими днями для ЦОНов и спецЦОНов. Однако, в субботу 3 мая и 10 мая, дежурные центры будут работать. В эти дни ЦОНы будут обслуживать граждан до 13:00, а в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12:00, а выдача документов продлится до 13:00.

Для удобства жителей, актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице госкорпорации, а также узнать по номеру 1414.