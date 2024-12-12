В Госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что в связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и СпецЦОНы не будут работать в понедельник, 16 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При этом, суббота, 14 декабря, является рабочим днём для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00. Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и СпецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику", - говорится в сообщении.

Напомним, что Центры обслуживания населения в будние дни работают с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные СпецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20:00, в субботу – до 13.00.

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