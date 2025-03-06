ЦОНы и спецЦОНы Казахстана будут работать по особому графику в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz. В обычные будни центры обслуживают граждан с 9:00 до 18:00, но в праздничные дни расписание изменяется.

Госкорпорация "Правительство для граждан" уже опубликовала подробный график, чтобы граждане могли заранее планировать свои визиты и получить нужные услуги. Обратите внимание, что в некоторых случаях время работы может быть сокращено, а в некоторых центрах может быть ограничен доступ к определенным услугам.

“Уважаемые услугополучатели! В связи с празднованием Международного женского дня ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 8 и 9 марта”, – говорится в сообщении.

В понедельник, 10 марта, и 25 марта граждан будут обслуживать только дежурные центры с 9:00 до 13:00. Важно помнить, что 21, 22, 23 и 24 марта в связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы будут закрыты.

Для удобства казахстанцев актуальные адреса дежурных центров можно найти по специальной ссылке.