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24.kz Сегодня, 13:56
148
Сегодня, 13:56
148
Фото: 24.kz

Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы на праздники в марте

Пресс-служба Госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и СпецЦОНов в праздничные дни в марте, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза, ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на этой неделе, 6, 7, 9 и 10 марта ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме. А в субботу, 11 марта, дежурные центры
обслуживания населения будут принимать до 13:00.

В Госкорпорации напомнили, что обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные — в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с
9:00 до 13:00.

"Отметим, что в Астане, Шымкенте и Кызылорде изменились адреса дежурных ЦОНов. В столице до 20:00 в будни принимают по адресу улица Иманова, 20, улица Сатпаева, 25 и улица 20-40, 2", — добавили в корпорации.

Актуальный список адресов дежурных центров можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram.

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#ЦОН #Правительство для граждан #праздники #Наурыз
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:56
148
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