Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на майские праздники

Фото: facebook.com/gov4c

В Госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовали график работы центров одного окна в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отметим, что в мае 2023 года казахстанцы будут отмечать три праздника: День единства народна Казахстана — 1 мая, День защитника Отечества — 7 мая и День Победы — 9 мая. В эти дни ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане работать не будут.

Отметим, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этот день они будут обслуживать граждан

до 13:00.

После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику.

Напомним, что обычные центры обслуживания населения принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные — в будни с 9:00 до 20:00, в

субботу с 9:00 до 13:00 часов.