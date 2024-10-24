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Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы 25-26 октября

Сегодня, 10:25
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Правительство для граждан Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: Правительство для граждан

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила, что в связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00.

Напомним, центры обслуживания населения в будние дни принимают граждан с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00", ― говорится в сообщении.

С понедельника, 28 октября, центры будут принимать граждан по обычному графику. 

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

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