Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы 25-26 октября

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила, что в связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в пятницу, 25 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При этом, отметим, что суббота, 26 октября, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Услуги можно будет получить с 09:00 до 13:00. Напомним, центры обслуживания населения в будние дни принимают граждан с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 13:00", ― говорится в сообщении.

С понедельника, 28 октября, центры будут принимать граждан по обычному графику.

Актуальные адреса дежурных центров обслуживания населения можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.