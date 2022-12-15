Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 16 декабря

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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни, 16, 17 и 18 декабря, сообщили в Государственной корпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

В связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 16 декабря.

Так как 17 и 18 декабря выпадают на выходные дни, они также не будут работать. При этом в Госкорпорации отметили, что дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать в субботу 17 декабря с 9:00 до 13:00.

С понедельника, 19 декабря, Госкорпорация будет работать по обычному графику.

Напомним, в будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.