С 1 июля 2025 года в Казахстане начнут работать три новых кассационных суда, которые будут рассматривать уголовные, гражданские и административные дела. Их главное отличие – они будут расположены только в Астане. Как эти изменения повлияют на судебную систему и жизнь граждан. Подробнее – в материале BaigeNews.kz.

Почему создаются три кассационных суда?

Кассационные суды в Казахстане – это высшая судебная инстанция, где проверяют законность судебных решений и исправляют возможные ошибки предыдущих инстанций. Однако, как отметил заместитель руководителя Судебной администрации РК Жантемир Шакиев, существующая система нуждается в улучшении.

"Сейчас кассационное ходатайство поступает на рассмотрение судьи Верховного Суда, который единолично решает, стоит ли истребовать дело для пересмотра. Это фактически подменяет коллегиальный состав кассационной инстанции. Такой подход многими расценивается как ограничение доступа к правосудию и нарушение гарантированного Конституцией права на судебную защиту", - пояснил Шакиев.

С июля 2023 года в Казахстане была введена коллегиальная процедура предварительного рассмотрения кассационных ходатайств по уголовным делам. Но по словам Шакиева, этот механизм остается несовершенным.

"Сейчас одна судейская коллегия принимает решение о передаче дела в кассацию, а другая коллегия рассматривает его по существу. При этом вторая инстанция может не поддержать позицию первой, что вызывает обоснованные вопросы и недовольство участников процесса", - рассказал Шакиев.

В административных судах такой проблемы нет – там все кассационные жалобы рассматриваются единой коллегией из трех судей. При этом для разных видов судопроизводства сложились разные подходы к проверке судебных решений на соответствие Конституции и закону.

"Сейчас и первая, и апелляционная инстанции расположены в судах по месту нахождения сторон. Однако граждане ожидают, что кассация будет в столице, так как в развитых странах есть как минимум одна инстанция вне места нахождения сторон спора. С 1 июля 2025 года в Астане заработают три новых кассационных суда – по уголовным, гражданским и административным делам. Их территориальная обособленность от регионов повысит уровень доверия граждан к судебной системе", - отметил Шакиев.

Какие изменения произойдут в судебной практике?

Теперь для всех видов судопроизводства вводятся единые правила подачи жалоб в кассацию и пересмотра дел. Все кассационные жалобы сразу будут передаваться коллегии из трех судей, без предварительного отбора.

Таким образом, с 1 июля 2025 года кассационные суды начнут работать без предварительного рассмотрения жалоб. Срок рассмотрения дел в кассационном суде не превысит шести месяцев. Все процессы будут проходить в устной форме, с обязательным участием сторон.

"Переход к коллегиальному рассмотрению кассационных ходатайств в полноценном судебном разбирательстве приведет к значительному увеличению нагрузки на суды. Только по гражданским делам прогнозируется рост обращений в 10 раз. Поэтому действующие ограничения на доступ в кассацию будут сниматься поэтапно", - рассказал Шакиев.

С 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по имущественным спорам. Физические лица смогут обжаловать судебные акты, даже если сумма иска менее 200 МРП. Юридические лица – при сумме менее 30 000 МРП.

"Кассационный суд по уголовным делам займется рассмотрением жалоб и протестов на приговоры по уголовным делам, а также по делам об административных правонарушениях. Суд по гражданским делам – пересмотром судебных актов по гражданским спорам, а суд по административным делам – рассмотрением административных споров", - пояснил Шакиев.

Пересмотр судебных актов в Верховном Суде будет возможен только в исключительных случаях: если нарушено единообразие судебной практики, затронуты государственные или общественные интересы, если судебное решение нарушает права неопределенного круга лиц.

Такие дела будут пересматриваться по представлению судьи Верховного Суда или по протесту Генерального прокурора.

Как обеспечат независимость новых судов?

Судебная администрация организует конкурсы на должности судей новых кассационных судов. Отбор будет проходить в строгом соответствии с законодательством, обеспечивая прозрачность и объективность процесса.

Претенденты должны соответствовать строгим требованиям: не менее 18 лет юридического стажа или не менее восьми лет работы судьей, из которых как минимум три года – в областном суде.

Такой подход направлен на то, чтобы в кассационных судах работали наиболее опытные и квалифицированные судьи, способные обеспечивать справедливость и законность судебных решений.

"Судьи рассматривают дела в условиях, исключающих любое постороннее вмешательство. Любое давление на их деятельность запрещено законом и влечет ответственность. В случае нарушения судьей норм права заинтересованная сторона сможет обжаловать судебный акт в установленном порядке", - подытожил Шакиев.

Создание трех кассационных судов в Астане – это шаг к реформированию судебной системы и повышению доверия граждан к правосудию. Новая модель устранит разночтения в кассационном пересмотре и обеспечит единые правила рассмотрения дел, а введение устных процессов сделает судебные разбирательства более открытыми и доступными.