Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза

В акимате Астаны сообщили о том, как будут работать столичные поликлиники и больницы в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Организации будут работать в штатном режиме. Столичные стационары будут принимать горожан круглосуточно. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты", - уточнили в акимате.

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а приём активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

Служба 103 продолжит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Приём обращений и вызовов осуществляется 24/7.