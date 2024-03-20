Как будут работать столичные медорганизации в дни празднования Наурыза
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
86Фото: акимат Астаны
В акимате Астаны сообщили о том, как будут работать столичные поликлиники и больницы в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.
"Организации будут работать в штатном режиме. Столичные стационары будут принимать горожан круглосуточно. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты", - уточнили в акимате.
В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а приём активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.
Служба 103 продолжит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Приём обращений и вызовов осуществляется 24/7.
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