С 1 июля текущего года в Казахстане вводится новая форма устройства детей – профессиональная приемная семья. Это временная форма воспитания, где родители принимают до четырех детей без предварительного выбора. Им будут выплачивать 70 МРП (275 240 тенге) в месяц за воспитание и 10 МРП (39 320 тенге) на содержание каждого ребенка. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

По данным органов опеки и попечительства Астаны, теперь дети-сироты смогут временно жить в профессиональных приемных семьях. Они могут находиться там до шести месяцев, а при необходимости срок можно продлить еще на полгода. Такой подход поможет детям воспитываться в семейной обстановке, получать заботу и поддержку, что является более благоприятной альтернативой детским домам.

Если ребенку уже исполнилось 10 лет, его переселение в такую семью будет возможно только с его согласия. Также в профессиональные приемные семьи будут направлять безнадзорных детей и тех, кто пострадал от жестокого обращения.

"Кандидатом в профессиональные воспитатели может стать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 30 до 63 лет, имеющий в собственности или в аренде жилье с достаточной площадью для комфортного проживания детей (не менее 15 квадратных метров на человека). Также необходимо пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства", - сообщили в органах опеки.

Дети, переданные в профессиональные приемные семьи, сохраняют все положенные им выплаты: алименты, пенсионные начисления из единого накопительного пенсионного фонда и добровольных пенсионных фондов, пособия и другие социальные выплаты.

Также за ними остается право собственности или пользования имеющимся у них жильем и другим имуществом. Приемные профессиональные родители не имеют права распоряжаться деньгами, находящимися на банковских счетах детей.

В органах опеки и попечительства Астаны подчеркнули, что опекуны и попечители должны каждые шесть месяцев предоставлять в органы опеки отчетность, включающую копию паспорта здоровья ребенка, сведения о его воспитании, расходовании средств, выделенных на содержание, а также информацию об управлении его имуществом.

Чем отличается патронат от профессиональной приемной семьи?

Патронат предполагает постоянное устройство ребенка в семью, где могут воспитываться дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступлений. В отличие от него, профессиональная приемная семья – это временная форма устройства, при которой дети передаются без предварительного выбора.

Патронатный родитель также получает ежемесячную зарплату от государства. Однако в разы меньше: за одного ребенка дошкольного возраста – 9 МРП (35 388 тенге), за одного ребенка школьного возраста – 10 МРП (39 320 тенге).

По данным органов опеки и попечительства Астаны, стать патронатной семьей могут совершеннолетние граждане страны без судимостей, психических или наркологических заболеваний. Они должны иметь стабильное жилье и доход не ниже прожиточного минимума.

"Если кандидат состоит в браке, потребуется согласие супруга. Также обязательно пройти психологическую подготовку и собрать необходимые документы, включая справки о здоровье, судимости, доходах и жилье. Государство выделяет средства на содержание ребенка и оплачивает труд патронатного воспитателя, а органы опеки следят за условиями его проживания", - пояснили в ведомстве.

Патронатные родители могут взять на воспитание не более трех детей, за исключением случаев, когда дети являются родными братьями или сестрами.

Процедура оформления занимает в среднем около 10 рабочих дней, однако сроки зависят от оперативности сбора необходимых документов. В большинстве случаев процесс можно завершить в течение трех недель, максимум – одного месяца.

Поддержка государства и сложности системы

Одна из семей, которая взяла на патронат сразу двоих детей Эльвира и Артур из Астаны. Они воспитывают шестерых детей, двое из них под патронатной опекой. Их путь в этой системе начался в 2021 году, когда их племянница осталась без родителей.

"Мы прошли обучение в Школе приемных родителей, после чего получили список документов. Рассмотрение заявок заняло около 10 рабочих дней и нам одобрили патронат. С последующим оформлением детей происходило быстрее, так как мы уже знали все тонкости. Мы использовали базу данных детей-сирот: выбирали детей, знакомились с ними и организовывали гостевой режим", - поделилась Эльвира.

По словам Эльвиры, процесс адаптации у каждого ребенка проходит по-разному, так как многие из них пережили психологические травмы. В зависимости от прошлого опыта привыкание к новой семье может занять до четырех месяцев.

"В этот период дети могут быть тревожными, плакать или испытывать проблемы со сном. Главное — терпение, забота и поддержка со стороны семьи, которые помогут им почувствовать себя в безопасности", - поделилась женщина.

Как отметила Эльвира, государство оказывает поддержку патронатным семьям. Однако этой помощи недостаточно с учетом растущих цен на продукты.

"Финансовой поддержки хотелось бы больше, так как жизнь дорожает. Нам нужны государственные психологи, к которым можно было бы водить детей для адаптации, а не обращаться в частные центры. Особенно важно упростить процесс прикрепления детей к поликлиникам. Сейчас на это уходит 3-4 месяца. Также следует облегчить зачисление в детские сады. Для родных детей этот процесс автоматизирован, а для патронатных – сложный и долгий. Детей-сирот должны принимать в детские сады без очередей", – рассказала Эльвира.

Среди предложений, которые могли бы помочь патронатным семьям – это введение наград для патронатных родителей, аналогичных наградам многодетным матерям.

"Если многодетные матери получают награды, почему те, кто воспитывает шесть-семь детей на патронате, остаются без признания? Мы тоже вкладываем силы и средства, воспитывая детей в сложных жизненных ситуациях", – подытожила Эльвира.

По данным Бюро национальный статистики, в Казахстане насчитывается более 22 тысяч детей-сирот и тех, кто остался без родительского попечения. Большинство из них – около 18 тысяч – воспитываются в семьях: кто-то под опекой родственников или знакомых, кто-то в приемных семьях, а часть детей переданы на патронатное воспитание. Однако порядка четырёх тысяч детей продолжают жить в детских домах и специализированных учреждениях, поскольку найти им семью пока не удалось. Поэтому государство стремится развивать семейные формы воспитания и решать проблемы в этой сфере.