Как будут работать на практике нормы закона против бытового насилия в Казахстане

По статистике МВД 90% случаев бытовые конфликты возникают на фоне употребления алкоголя. По данным прокуроров Карагандинской области за прошлый год и четыре месяца этого года судами было рассмотрено 47 уголовных дел. Из них 36 связаны с домашним насилием, в том числе сексуального характера и психологическим давлением. Как известно в Казахстане уже приняты поправки в закон по ужесточению наказания за такие виды преступлений. Однако помимо этих мер, общественники и правозащитники предлогают свои пути решения проблемы бытового насилия. Подробенее в материале корреспонднета BaigeNеws.kz.

Как одну из действенных мер, правозащитники Караганды предлагают ввести ограничения в употреблении, реализации алкогольных напитков, раз они являются основной причиной большинства семейно-бытовых конфликтов. По их мнению, нужно ужесточить правила реализации алкоголя в торговых точках. Также как когда-то сделали с травматическим оружием.

"То есть в тот момент рассматривали не людей, которые стреляют из "травматов", и ужесточения для них наказания, а было пересмотрено отношение к этой причине, то есть к травматическому оружию, и тогда его запретили. Если мы понимаем, что одной из главных причин является алкоголь, почему не рассматривается вопрос об ужесточении его продаж?", - предлагает правозащитник Жаслан Айтмаганбетов.

О том, что семейно-бытовые конфликты в основном возникают на фоне алкогольного и наркотического опьянения, подтверждают и полицейские. Только с начала этого года в центр управления полиции города Караганды ежедневно поступают звонки на канал 102. С начала года поступило свыше 500 звонков по семейно-бытовому конфликту. Из них почти в 300 случаях дебоширы были наказаны арестом или крупным штрафом. В 90% случаев агрессоры были пьяны.

Если ранее за подобное правонарушение абьюзеры получали предупреждение и ограничение свободы, то сейчас данную санкцию исключили и ввели конкретные нормы, то есть "лишение свободы". Теперь по новому закону, дебошир, поднявший на супругу руки и причинивший ее здоровью вред средней тяжести, отправится в колонию. А за легкий вред здоровью предусматривается наказание в виде штрафа до 200 МРП, исправительных работ до 200 часов и арест от 30 до 50 суток.

"В рамках данных поправок, будем очень жёсткие меры применять в отношении правонарушителя. Большой плюс того, что мы перешли на выявительный характер в том, что при вызове на семейно-бытовой конфликт наши участковые выезжают, и в любом случае эти факты регистрируют. И положительный момент в том, что не остаются более таких не укрытых фактов", - говорит старший инспектор Управления полиции города Караганды Асель Жапарова.

Конечно, есть и такие случаи, когда жертва семейного насилия прощает обидчика. И в большинстве это происходит из-за детей. Многие женщины даже умалчивают о побоях, чтобы их дети выросли в полноценной семье.

"Определенно можно сказать, в случаях причинения телесных повреждений, в процентном соотношении в 70% назначается лишение свободы, в 30% назначается ограничение свободы, то есть наказание не связано с лишением свободы. Это связано с тем, что супруга либо потерпевшая прощает обидчика. Есть и другие смягчающие обстоятельства. Например, воспитывают общих детей. Судьи, взвесив все эти и другие моменты отягчающие и смягчающие обстоятельства, и в целом характер совершенного преступления, назначают соответствующее наказание", - говорит помощник прокурора Управления по поддержанию гос.обвинения и участию в апелляционной инстанции Медеу Жаканов.

Когда речь пошла о некоторых поправках в законе, родители разделились на два фронта: одни боялись, что начнут массово лишать родительских прав тех, кто наказывает детей, а другие считают, что таким образом можно будет спасти детей от безответственных и жестоких предков. Но юристы считают, что все эти разногласия появились на почве того, что никто не удосужился грамотно и чётко разъяснить все пункты.

"Отсутствует чёткое разъяснение. Сейчас вносится поправка, которая называется побои. Что такое побои? Это синяки, это ссадины, которые могут быть даже от ремня. Теперь это будет 108 статья. Возвращаемся к 75 статье, которая существовала в Кодексе о браке и семье. Там в части 2 указано, что лишаются родительских прав. То есть родители, которые совершили уголовное правонарушение, согласно статье 10 закона Уголовного кодекса уголовным правонарушением будет считаться в том числе побои. То есть вот эта 108 статья, соответственно, если ты ударил ребёнка ремнём по попе два раза или по спине, является основанием для лишения родительских прав. Кто-то скажет, что "ну здесь должно быть комплексно". Да согласен, есть такое понятие, как комплексный подход. Но там есть другая поправка, и хорошо, если она не будет применена, то тогда однозначно она должна вернуться к 79 статье. А 79 статья кодекса о браке говорит о том, что если недостаточно оснований для лишения родительских прав, тогда ограничивают на 6 месяцев. То есть 6 месяцев ребёнка просто заберут из семьи. Понимаете? Сейчас вопрос о том, что эти статьи они нужны, но они не доработаны, нету подзаконных актов, то есть как оно будет применяться. Вот это большой вопрос. Именно этого многие родители сейчас боятся", – говорит правозащитник Жаслан Айтмаганбетов.

Но защитники детей и женщин уверяют, что бояться особо не стоит. Не так то и просто отобрать у нерадивого родителя чадо. Да и государство не имеет такой цели.

"Если говорить о правоприменительной практике, связанной с такого рода делами, это очень чувствительная сфера. Это понимают все. При разрешении дел в этой сфере привлекают очень много специалистов: психологов, опекунов, полицию, свидетелей. То есть вы должны понимать, что в Казахстане, так же, как и в любом правовом государстве, чётко стоит принцип, прежде всего права ребёнка. Самое первое к чему мы должны стремиться, это обеспечить интересы ребенка и сохранить его интересы в рамках семьи. Даже при отсутствии правоприменительной практики, есть нормативные постановления пленумов верховных судов, которые носят рекомендательный характер и которые суды начинают применять ещё до того, как выходит официальный комментарий. К тому же в ювенальных судах, которые сейчас специально работают в сфере, связанной с ограничением и изъятием ребёнка, там работают профессионалы. Я не думаю, что государство позволяло бы забрать ребёнка просто так", - отметила заместитель председателя карагандинской областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айжан Киясова.

В новых поправках есть много пунктов. Закон защищает не только женщин и детей, но и тех, кто подвергается психологической и травле в интернете. Также буквально месяц назад, 16 апреля был опубликован Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", который предусматривает ответственность за систематическую травлю. Проще говоря, за буллинг впредь агрессоров будут наказывать большими штрафами, либо лишат свободы. Данную тему мы раскроем более подробно в следующем материале.