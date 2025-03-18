В акимате Астаны рассказали, как столичные поликлиники и больницы будут принимать пациентов в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты", - сообщили в акимате.

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут работать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты - с 8:00 до 20:00, приём активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.

Служба 103 обеспечит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи в режиме 24/7.