Как будут работать медорганизации в дни празднования Наурыза в Астане
Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
151Фото: акимат Астаны
В акимате Астаны рассказали, как столичные поликлиники и больницы будут принимать пациентов в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.
"Стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты", - сообщили в акимате.
В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут работать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты - с 8:00 до 20:00, приём активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.
Служба 103 обеспечит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи в режиме 24/7.
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