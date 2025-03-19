Как будут работать медорганизации в Астане на Наурыз
В штатном режиме будут работать медики в столице во время праздников.
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
124Фото: Акимат Астаны
В праздничные дни столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме, передает BaigeNews.kz.
"Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты", - говорится в сообщении акимата.
В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00.
Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов – с 8:00 до 16:00.
Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.
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