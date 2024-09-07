  • 7 Сентября, 22:25
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Как будут работать медорганизации Астаны в период Всемирных игр кочевников

Сегодня, 20:55
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акимат Астаны Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: акимат Астаны

В дни соревнований столичные поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и готовы оказать необходимую медицинскую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны. 

"Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты. Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7. Столичные стационары, как и всегда, также будут работать в круглосуточном режиме, не снижая своей активности", — говорится в сообщении.

Напомним, всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. В них примут участие более 2 500 спортсменов из 89 стран.  Церемония открытия начнётся 8 сентября в 19:00. Игры будут освещать журналисты из 64 стран. На данный момент аккредитовано 1285 представителей медиа.

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