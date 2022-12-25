Как будут проверять наши мобильные переводы в 2023-м

Фото: рixabay

Казахстан не вернется к наличному расчету. Денежные переводы через телефоны, несмотря на грядущий контроль, все равно останутся популярными. В этом уверены экономисты. Под пристальное внимание в следующем году первыми попадут чиновники и их транзакции. Позже возьмутся за предпринимателей. Эксперты прогнозируют: если бизнесмены испугаются и откажутся от безнала, снова перейдут к бумажным деньгам, то только потеряют клиентов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на КТК.

Онлайн-переводы в нашей стране пользуются огромной популярностью. Для них всего-то и нужно – мобильный телефон и деньги на счету. Быстро и удобно. Но именно эта популярность привлекла внимание проверяющих. Чиновники еще несколько лет назад стали говорить, что такие переводы нужно начать контролировать. Объясняют, что из-за них часть казахстанской экономики находится в тени. И с этим нужно бороться.

Со следующего года налоговики станут пристально наблюдать за госслужащими и их супругами. Позже изучать, кто кому и сколько шлет, будут среди работников квазигосударственного сектора и мелких предпринимателей. А уже потом доберутся до всех без исключения граждан Казахстана. Чиновники объясняют, как они планируют в огромном потоке отличать коммерческие переводы от других.





"Есть условие: более ста переводов в месяц, и факт должен повторяться три месяца подряд. Если этого не будет, то эти переводы к нам как сведения не будут поступать", - заявил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

Экономисты считают, что, несмотря на грядущий контроль, безналичный расчет в стране все равно останется популярным. И жители к кошелькам с купюрами вернутся вряд ли. Даже если такие условия покупки выдвинут сами предприниматели.





"Как мне кажется, такого глобального, скажем так, перехода на наличные все равно не произойдет. Это невозможно. Те, кто будет пытаться перейти на наличность, будут нести колоссальные издержки. Будут уходить от тех, кто требует наличные: мол, ну если у меня есть выбор, если у меня есть вариант, когда я смогу там пройти 200 метров и там расплатиться карточкой, а здесь принимают только наличные. Ну хорошо, если вы готовы потерять клиентов, ну пожалуйста", - считает экономист Арман Бейсембаев.

При передаче сведений о переводах банковская тайна нарушаться не будет. В соответствующем законе, успокаивают, предусмотрели изменения.





"Они же это делают не просто так сами, а через закон, то есть это вносится изменение официально в закон. Это законно. А насколько справедливо или несправедливо – ну, наверное, справедливо. Налоги должны люди платить? Должны. В суде даже обычные какие-то гражданские дела, развод, раздел имущества. Пожалуйста, тоже суд запрашивает все транзакции по банковскому счету", - говорит юрист Сергей Уткин.

В Комитете госдоходов подчеркивают: тем, кто получает переводы от друзей и близких, беспокоиться не о чем. Данные об этих транзакциях налоговикам передавать не будут. Так что отправлять и принимать деньги в личных целях можно будет так же, как и сейчас.