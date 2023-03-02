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  • Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи, рассказали в Минфине
krot.info Сегодня, 15:05
93
Сегодня, 15:05
93
Фото: krot.info

Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи, рассказали в Минфине

В Казахстане могут изменить правила передачи люксового конфиската в государственную собственность, передает BaigeNews.kz. Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, будут ли конфискованное дорогостоящее имущество передавать в пользу налогоплательщиков.

Журналисты привели пример, когда генеральная прокуратура получила на свой баланс конфискованный люксовый автомобиль Lexus LX 570. Этот случай возмутил общественность. 

"Да, данный факт мне известен. Я уже дал соответствующие поручения Комитету госимущества и приватизации пересмотреть данный порог", - коротко ответил министр.

По закону, конфискованное в ходе судебного процесса имущество обычно реализуется на электронных торгах. 

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#конфискат #суд #минфин
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:05
93
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