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Сегодня, 15:05
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93Фото: krot.info
Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи, рассказали в Минфине
В Казахстане могут изменить правила передачи люксового конфиската в государственную собственность, передает BaigeNews.kz. Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, будут ли конфискованное дорогостоящее имущество передавать в пользу налогоплательщиков.
Журналисты привели пример, когда генеральная прокуратура получила на свой баланс конфискованный люксовый автомобиль Lexus LX 570. Этот случай возмутил общественность.
"Да, данный факт мне известен. Я уже дал соответствующие поручения Комитету госимущества и приватизации пересмотреть данный порог", - коротко ответил министр.
По закону, конфискованное в ходе судебного процесса имущество обычно реализуется на электронных торгах.
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