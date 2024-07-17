Как будут отдыхать школьники в следующем учебном году в Казахстане

Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования, передаёт BaigeNews.kz.

Учебный год начнётся традидионно - 1 сентября и завершится 25 мая.

В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 28 октября по 3 ноября включительно.

Во второй четверти – 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней с 30 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно.

В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2025 года.