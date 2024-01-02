Как будут отдыхать казахстанцы в 2024 году

В 2024 году многие праздничные дни выпадают на пятницу, поэтому у казахстанцев есть возможность отдохнуть три дня подряд, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В начале нового года официально казахстанцы отдыхают 1 и 2 января. Однако 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому те, у кого пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать четыре дня подряд.

Соответственно, 3, 4 и 5 января – рабочие дни, 7 января – Рождество Христово. Так как Рождество выпадает на воскресенье, дополнительного дня отдыха не будет. Поэтому работники с пятидневным графиком работы отдохнут 6 и 7 января.

8 марта – Международный женский день выпадает на пятницу. Соответственно те, у кого пятидневка, отдохнут три дня подряд 8, 9 и 10 марта.

Праздник Наурыз отмечается 21-23 марта. Это четверг, пятница и суббота. Праздничный выходной в субботу переносится на понедельник, 25 марта. Поэтому казахстанцы, которые работают 5 дней в неделю, отдохнут 5 дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта. А те, кто работают 6 дней, отдохнут 21, 22, 23 и 24 марта, 25 марта – у них рабочий день.

В соответствии со статьей 3 Закона "О праздниках в РК", в мае казахстанцы отметят три праздника: 1 мая – День единства народа Казахстана, 7 мая – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы. Все праздничные дни выпадают на середину недели: 1 мая – среда, 7 мая – вторник, 9 мая – четверг. Пока министерство не приняло решение о пересмотре праздничных дней.

В частности, те, кто работает 5 дней, отдохнут 1, 4-5, 7 и 9 мая. А 2-3, 6, 8 и 10 мая выйдут на работу, 11-12 мая будут отдыхать.

При шестидневной рабочей неделе: 1 мая – выходной, 2, 3, 4 мая – рабочие дни, 5 мая – выходной, 6 мая – рабочий день, 7 мая – выходной, 8 мая – рабочий день, 9 мая – выходной день, 10, 11 мая – рабочие дни и 12 мая – воскресенье.

В 2024 году по примерным расчетам праздник Курбан айт выпадает на 16 июня. Решение об этом дне Правительство примет совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана. Этот день выпадает на воскресенье, поэтому дополнительного выходного дня не будет.

6 июля – День столицы, который считается государственным праздником. Этот праздник выпадает на субботу, поэтому при пятидневной рабочей неделе выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Так, казахстанцы, которые работают 5 дней в неделю, будут отдыхать три дня подряд. При шестидневной рабочей неделе 8 июля считается рабочим днем.

30 августа – День Конституции. Этот праздник выпадает на пятницу, соответственно, при пятидневной рабочей неделе будет три выходных дня: 30, 31 августа и 1 сентября. При шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 30, 31 августа – рабочий день и 1 сентября – выходной.

25 октября – День Республики. Этот день выпадает на пятницу, соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня. При шестидневной рабочей неделе 25 октября – выходной, 26 октября – рабочий день и 27 октября – воскресенье.

В конце года казахстанцы отметят 16 декабря День Независимости, который выпадает на понедельник. То есть, при пятидневной рабочей неделе, 14, 15 и 16 декабря – выходные дни. При шестидневной рабочей неделе 14 декабря - рабочий день, 15-16 декабря – выходные дни.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы в 2024 году отдохнут 117 дней. При шестидневной рабочей неделе - 66 дней.