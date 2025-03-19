  • 19 Марта, 16:22
  • BAIGENEWS

Как будут отдыхать казахстанские школьники на весенних каникулах

Всего на весенних каникулах ученики школ отдохнут 11 дней.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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Как будут отдыхать казахстанские школьники на весенних каникулах Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Министерство просвещения разработало целую программу мероприятий в рамках "Біртұтас тәрбие", которая поможет провести каникулы с пользой.

В каждом дне отдыха уделяется особое внимание на важнейшие аспекты нашей культуры и общества: семейные ценности, традиции, спорт и благотворительность. Будут проводиться театральные фестивали, мастер-классы, уроки безопасности, экскурсии в музеи и научные центры, спортивные мероприятия и даже благотворительные акции.

Особое внимание будет уделяться безопасности, ведь важно, чтобы школьники чувствовали себя защищёнными не только дома, но и на улице. Подготовлены рекомендации по профилактике дорожно-транспортных происшествий, пожарной безопасности и кибербезопасности.

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