Лента новостей
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 14:53 0
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 14:36 97
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 14:25 88
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 13:22 179
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 13:10 216
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 13:01 250
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 377
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12:41 234
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12:38 183
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12:23 228
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12:15 253
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12:08 310
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 1351
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 11:40 415
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 11:23 293
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 11:08 445
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 10:55 453
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 10:45 520
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 10:24 475
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 09:40 635
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 09:12 655
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 09:01 422
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 08:40 592
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 08:25 338
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 07:41 310
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 06:15 1235
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 05:17 382
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 04:33 459
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 03:08 12618
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 02:21 547
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 01:06 739
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 00:19 383
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 385
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 497
- Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области 11.09.2022 739
- Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании 11.09.2022 473
- Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане 11.09.2022 882
- Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде 11.09.2022 990
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области 11.09.2022 753
- Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане 11.09.2022 1594
- Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям 11.09.2022 1299
- Новые кареты скорой помощи получили столичные медики 11.09.2022 417
- Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области 11.09.2022 519
- Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау 11.09.2022 664
- Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав 11.09.2022 768
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 11.09.2022 611
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 11.09.2022 592
- Стоматолог высказался против сна на боку 11.09.2022 646
- Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице 11.09.2022 496
- Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале 11.09.2022 504
- В Алматы отпраздновали День Независимости Узбекистана 11.09.2022 530
- Наука – это весело. В Нур-Султане прошёл фестиваль PRO.NRG FEST 11.09.2022 603
- Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше 11.09.2022 756
- Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь 11.09.2022 975
- Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре 11.09.2022 565
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 548
- Одному из последних солдат Панфиловской дивизии исполнился 101 год 11.09.2022 2125
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться 11.09.2022 685
- Судью Костанайского суда арестовали на два месяца 11.09.2022 539
- В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера 11.09.2022 881
- Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile 11.09.2022 606
- Церемонию бракосочетания для молодожёнов провели на монументе "Байтерек" 11.09.2022 18495
- Град и дожди ожидаются на севере Казахстана 11.09.2022 533
- Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале 11.09.2022 749
- Пожар тушат в горной местности Алматинской области 11.09.2022 799
- Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО 11.09.2022 704
- Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II 10.09.2022 661
- Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка 10.09.2022 4004
- Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч зрителей 10.09.2022 2431
- Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута" 10.09.2022 756
- Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии 10.09.2022 1784
- Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника 10.09.2022 889
- Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане 10.09.2022 634
- "До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи 10.09.2022 783
- Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус 10.09.2022 630
- Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане 10.09.2022 924
- Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы 10.09.2022 814
- Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура 10.09.2022 574
- Королём Великобритании официально провозглашён Карл III 10.09.2022 523
- С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов 10.09.2022 530
Сегодня, 14:53
53
Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам
Стремительное расширение Алматы привело к серьезным проблемам развития всей инфрастуктуры города. Как будут оптимизировать общественный транспорт Алматы, на ХXV сессии маслихата рассказал заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, сообщает BaigeNews.kz.
Как мы уже писали, власти мегаполиса взяли курс на принцип полицентричного развития по примеру Токио.
Город планируют разбить на следующие пять полицентров:
- "Исторический центр" останется ядром Алматы с развитием туризма и сферы услуг;
- "Север" — территория, прилегающая к вокзалу Алматы-1, где проведут редевелопмент (передел старых территорий на новый лад), рекреацию и озеленение.
- "Восточные ворота" — район Талгарского и Кульджинского трактов станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным местом в районе аэропорта.
- "Юго-запад" — в районе пр. Райымбека планируется переформатирование уже имеющихся объектов ("Алтын Орду" преобразуют в оптово-распределительный центр, появятся автовокзал, станции LRT и метрополитена);
- "Запад" — расширение территории индустриальной зоны с развитием транспортно-логистического хаба в районе пересечения проспектов Саина и Рыскулова (появится третий ж/д вокзал).
Неэффективность общественного транспорта создаёт большые проблемы для населения Алматы. Что будет сделано для ее решения:
Длинные автобусные маршруты сократят до расстояния не более 10 км;
- Поэтапно обновят автобусные и троллейбусные парки;
- До 2025 года будет продлена действующая линия BRT до полицентра "Восточные ворота" и запущена новая — по проспекту Райымбека;
- В 2025 году откроется станция метро Калкаман, начнется строительство следующих трех станций в западном направлении;
- К 2027 году запустят первую линию LRT по улице Толе би.
В целом программу преобразований Алматы предполагается закончить к 2030 году.
-
Hype news
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 377
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 1351
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 548
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1147
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1202
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21538
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178371
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7467
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10816
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2617
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2940
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11667
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2148
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8184
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2253
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4925
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26982
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9236
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2842
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6764
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3102
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19985
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4889
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5734
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4084
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9604
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4961
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3801
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3859
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7586
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4000
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3654
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6106
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3900
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11730
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3641
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3776
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3628
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6154
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3887
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4356
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5014
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5231
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4970
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4677
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6485
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5713
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6167
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6432
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8733
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12295
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8038
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8882
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7508
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10952
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6899
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8153
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10357
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8858
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8740
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7400
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9259
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7601
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17506
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10418
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9768
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10085
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10509
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9734
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9866
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10199
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11035
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9964
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10751
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14687
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10009
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11623
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8913
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8667
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 10073
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7836
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6894
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6957
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7228
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6677
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10768
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7466
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9393
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10305
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10231
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7893
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8040
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23232
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9057
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11035
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8165
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9564
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10183
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11231
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9616
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11602
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11063
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12117
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12317
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28652
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12687
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13519
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13392
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13517
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14182
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22074
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13633
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20863
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31341
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15344
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19402
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19697
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21847
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17826
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19127
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17229
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17282
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17135
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32688
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18986
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17651
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21858
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21662
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21910
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21013
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21235
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23410
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24026
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22612
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22206
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22934
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23171
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21821
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23922
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22541
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23152
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24399
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25669
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24960
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24300
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27072
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23919
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26747
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24440
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55254
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26003
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25106
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26088
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24695
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24841
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25015
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24739
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26325
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25274
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26999