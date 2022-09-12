Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам

Фото: alatransit.kz

Стремительное расширение Алматы привело к серьезным проблемам развития всей инфрастуктуры города. Как будут оптимизировать общественный транспорт Алматы, на ХXV сессии маслихата рассказал заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, сообщает BaigeNews.kz.

Как мы уже писали, власти мегаполиса взяли курс на принцип полицентричного развития по примеру Токио.

Город планируют разбить на следующие пять полицентров:

"Исторический центр" останется ядром Алматы с развитием туризма и сферы услуг;

"Север" — территория, прилегающая к вокзалу Алматы-1, где проведут редевелопмент (передел старых территорий на новый лад), рекреацию и озеленение.

"Восточные ворота" — район Талгарского и Кульджинского трактов станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным местом в районе аэропорта.

"Юго-запад" — в районе пр. Райымбека планируется переформатирование уже имеющихся объектов ("Алтын Орду" преобразуют в оптово-распределительный центр, появятся автовокзал, станции LRT и метрополитена);

"Запад" — расширение территории индустриальной зоны с развитием транспортно-логистического хаба в районе пересечения проспектов Саина и Рыскулова (появится третий ж/д вокзал).

Неэффективность общественного транспорта создаёт большые проблемы для населения Алматы. Что будет сделано для ее решения:

Длинные автобусные маршруты сократят до расстояния не более 10 км;

Поэтапно обновят автобусные и троллейбусные парки;

До 2025 года будет продлена действующая линия BRT до полицентра "Восточные ворота" и запущена новая — по проспекту Райымбека;

В 2025 году откроется станция метро Калкаман, начнется строительство следующих трех станций в западном направлении;

К 2027 году запустят первую линию LRT по улице Толе би.

В целом программу преобразований Алматы предполагается закончить к 2030 году.