Как будут определять вину самокатчиков при ДТП, рассказали в МВД

Фото: autonews.ru

Вину самокатчиков при ДТП будут определять после назначения судебно- медицинской экспертизы. Об этом в кулуарах сената сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайрат Султанбеков, передаёт BaigeNews.kz.

При этом он уточнил, что у полиции нет возможности определять скорость передвижения самоката.

"Определять скорость передвижения самоката – у полиции практически нет возможности. Если какое-то дорожно-транспортное происшествие случится, у нас есть технические возможности рассчитать, согласно скольжению и торможению. Будет назначена судебно- медицинская экспертиза, по ее заключению будем привлекать к ответственности", - пояснил Султанбеков.

По его словам, водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАп "Несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов", а также им будут выписывать штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения - это 620 статья. Штраф составит 5 МРП.

Напомним, что в сенате одобрили поправки по регулированию движения самокатов.