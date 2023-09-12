Как будут бороться с пробками в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о развитии дорожно-транспортной сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации акима Астаны, в городе порядка 430 тысяч автомобилей. Ежедневно из области в город въезжают и выезжают дополнительно порядка 90 тысяч автомобилей.

При этом, одни из наиболее загруженных участков в часы пик – проспект Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран, улица Сарайшик, Кунаева и др.

"Частичное решение этой проблемы даст открытие движения до конца этого года по новому мосту по пр. Тәуелсіздік. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др", - написал Касымбек.

Как отметил аким, в следующем году планируется приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Это, по его словам, позволит значительно снизить нагрузку на пр. Мангилик ел, Кабанбай батыра, ул. Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

"Также в следующем году планируем приступить к строительству еще одного моста через реку Есиль по улице Кенесары", - добавил он.

Также аким написал, что в текущем году в город поставят до 400 автобусов.